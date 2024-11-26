Россия не смогла вернуть свое место в Исполсовете ОЗХО

Россия снова не вошла в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В состав совета включили Чехию и Северную Македонию. Результаты голосования были объявлены на конференции в Гааге 26 ноября.
«В результате голосования, которое прошло во вторник на 29-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге, за Россию проголосовали 56 государств, за Чехию — 128, за Северную Македонию — 86», — передает РИА Новости результаты голосования. В итоге на два вакантных места в исполнительный совет из группы стран Восточной Европы были избраны Чехия и Северная Македония.
Постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин прокомментировал решения организации. Он заявил, что некоторые страны предпринимают попытки изменить Конвенцию о запрещении химического оружия, умышленно искажая ее основные положения. Тарабрин особо подчеркнул, что процесс голосования за включение в исполнительный совет стран с развитой химической промышленностью противоречит 23 пункту 8 статьи данной Конвенции. В ходе голосования, которое состоялось в ноябре 2023 года, России также не удалось занять место в исполнительном совете ОЗХО.
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