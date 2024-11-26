СК закончил расследование дела против экс-замминистра МЧС

Следственный комитет РФ объявил о завершении следствия по уголовному делу, возбужденному против экс-заместителя министра по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий природных катастроф Павла Барышева. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.
«Следственным комитетом Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении <...> Барышева», — передает telegram-канал СК. Там добавили, что, после того как обвиняемый ознакомится с материалами уголовного дела, документы будут переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
По информации следствия, Барышев обвиняется в совершении мошенничества в особо крупных размерах и в подделке документов для использования их в качестве доказательств в судебном процессе. В период с 2017 по 2019 год он изготовил фальсифицированные документы, подтверждающие его право на получение жилого помещения. Барышеву выдали трехкомнатную квартиру на территории Московского региона.
Ранее против экс-заместителя министра по вопросам гражданской обороны возбудили уголовное дело о мошенничестве. Суд арестовал похищенную Барышевым квартиру стоимостью около 20 миллионов рублей, передает «360.ru».
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