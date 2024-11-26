В Миассе 33-летний водитель Daewoo погиб в лобовом столкновении на темной дороге

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ДТП произошло после захода солнца
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В Миассе (Челябинская область) водитель Daewoo Nexia погиб в лобовом столкновении в ДТП, случившемся после захода солнца. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«В 18:10 26 ноября на третьем километре автодороги „Миасс-Атлян“ на территории Миасского городского округа водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Nexia, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения. В результате он совершил столкновение с автомобилем „Тойота“ под управлением водителя 1979 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Как выяснилось, водитель Daewoo в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.

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В Миассе (Челябинская область) водитель Daewoo Nexia погиб в лобовом столкновении в ДТП, случившемся после захода солнца. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «В 18:10 26 ноября на третьем километре автодороги „Миасс-Атлян“ на территории Миасского городского округа водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Nexia, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения. В результате он совершил столкновение с автомобилем „Тойота“ под управлением водителя 1979 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Как выяснилось, водитель Daewoo в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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