«Кинопоиск» обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Интернет-кинотеатр «Кинопоиск» обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ — прим. URA.RU). Дело рассматривалось в Таганском районном суде Москвы.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью „Кинопоиск“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ», — сообщает корреспондент агентства ТАСС из зала суда. За пропаганду нетрадиционных отношений владельцам интернет-сервиса предстоит выплатить штраф. Его размер составляет три миллиона рублей.
Ранее «Кинопоиск» уже попадался на правонарушениях по аналогичной статье. В сумме онлайн-кинотеатр выплатил 10 миллионов рублей за демонстрацию ЛГБТ и педофилии.
*Признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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