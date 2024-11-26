«Кинопоиск» обвинили в пропаганде ЛГБТ*

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«Кинопоиск» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*
«Кинопоиск» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* Фото:

Интернет-кинотеатр «Кинопоиск» обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ — прим. URA.RU). Дело рассматривалось в Таганском районном суде Москвы. 

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью „Кинопоиск“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ», — сообщает корреспондент агентства ТАСС из зала суда. За пропаганду нетрадиционных отношений владельцам интернет-сервиса предстоит выплатить штраф. Его размер составляет три миллиона рублей. 

Ранее «Кинопоиск» уже попадался на правонарушениях по аналогичной статье. В сумме онлайн-кинотеатр выплатил 10 миллионов рублей за демонстрацию ЛГБТ и педофилии. 

*Признано экстремистским и запрещено на территории РФ

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Интернет-кинотеатр «Кинопоиск» обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено на территории РФ — прим. URA.RU). Дело рассматривалось в Таганском районном суде Москвы.  «Постановлением Таганского районного суда города Москвы общество с ограниченной ответственностью „Кинопоиск“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ», — сообщает корреспондент агентства ТАСС из зала суда. За пропаганду нетрадиционных отношений владельцам интернет-сервиса предстоит выплатить штраф. Его размер составляет три миллиона рублей.  Ранее «Кинопоиск» уже попадался на правонарушениях по аналогичной статье. В сумме онлайн-кинотеатр выплатил 10 миллионов рублей за демонстрацию ЛГБТ и педофилии.  *Признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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