НАТО хочет передать Украине ракеты Tomahawk: чем опасно это оружие

Парламентская ассамблея НАТО одобрила резолюцию, призывающую членов альянса передать Украине ракеты Tomahawk. Данные дальнобойные ракеты способны преодолевать расстояние в более, чем 5000 километров. URA.RU рассказывает подробнее о данном вооружении и отмечает, какую опасность они предоставляют.
Ракету невозможно обмануть
Ракета Tomahawk в США была принята на вооружение в 1983 году. С 2004 года американцы используют Tomahawk Вlock IV. Сейчас в процессе доработки находятся Tomahawk Вlock V, первые ракеты этого типа ВМС США получили весной 2021 года. Она оснащена рельефометрической системой наведения Terrain Contour Matching. По словам военных экспертов, ее невозможно обмануть. Сама ракета полностью автономна в полете и ложные сигналы не сводят ее с пути. Она сама корректирует курс, используя данные о неровности рельефа.
«Это [ракеты Tomahawk] очень сложные цели. Скажу более, сейчас не только в России, но и в мире нет достаточно эффективных средств радиоэлектронной борьбы, которые гарантированно могут сбить их с курса или вывести из строя», — рассказал адмирал Николай Евменов в интервью «Красной Звезде».
Сложности для ПВО
Tomahawk могут лететь на высоте 30-50 метров на дозвуковой скорости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на свой источник. Во время коррекции Tomahawk на несколько секунд поднимается до высоты 100 метров, но потом опять снижается. При подлете к цели крылатая ракета резко набирает высоту.
«Если ракеты бьют по площади, то подавлять GPS бессмысленно. Боевая часть ракеты — это несколько сотен килограммов мощной взрывчатки. Даже с точностью в 10 метров она гарантированно уничтожит цель. Но подавить радиовысотомер данное ракеты нелегко. У него очень слабый отраженный сигнал, который, к тому же, направлен строго вертикально», — сообщил эксперт.
Однако радиовысотомер ракеты можно задавить мощной помехой. В случае отказа этой системы ракета сразу поднимается на несколько сотен метров. Это сделано для того, чтобы Tomahawk не столкнулся с объектами на земле. Набрав высоту, ракета становится уязвимой для средств ПВО.
С Tomahawk можно бороться
В начале 2024 года военный аналитик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук говорил, что российские зенитно-ракетные системы эффективно противостоят ракетам типа Tomahawk. «В арсенале России находятся передовые системы противовоздушной обороны, такие как С-400 и С-500, а также зенитные комплексы различного назначения, включая „Тор“ и „Куб“. Эти системы успешно обнаруживают и поражают крылатые ракеты, благодаря чему они четко видны на экранах наших радаров», — подчеркнул Матвийчук в разговоре с «Газетой.ру».
В свою очередь, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов добавил, что российский ответ на американские Tomahawk — это ракеты «Калибр». Он отметил, что «Калибр» обладает высокой точностью благодаря использованию специализированной головки самонаведения и системы Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАС).
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