НАТО просит обеспечить Украину ракетами посерьезнее ATACMS

Парламентская ассамблея НАТО рекомендовала своим членам передать украинским войскам ракеты, включая американские Tomahawk. Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на неназванного депутата Верховной Рады Украины. Дальность Tomahawk выше на 2000 километров, в отличие от дальности ATACMS, использование которых уже одобрено США.
«Призываем правительства и парламенты стран — членов Североатлантического Альянса <...> предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для самозащиты и сдерживания дальнейшей агрессии», — говорится в резолюции, составленной по итогам 70-й ежегодной сессии в Монреале. Сообщение передает MK.RU. Особое внимание уделено ракетам Tomahawk, которое способно бить на более, чем пять километров. В то время как ракеты ATACMS максимум бьют на 5000 километров.
Ранее президент США Джо Байден, как писали американские журналисты, одобрил поставки дальнобойных ракет для ударов со стороны Киева вглубь России. Спустя несколько дней Россия представила и испытала ракетную систему «Орешник». В США так и не поняли до конца мощность вооружения РФ, отмечали в Пентагоне.
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