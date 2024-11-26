Депутат рассказал, почему падает рубль

Падения курса рубля можно объяснить повышением ключевой ставки Центробанком. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Он рассказал, что экономическое развитие тормозится при повышении ключевой ставки.
«[Это связано] с политикой Банка России. Потому что повышение ключевой ставки в условиях искусственно созданного денежного голода ведет не только к ускорению роста цен, но и к девальвации рубля», — сообщил Делягин в интервью порталу Lenta.ru. Депутат отметил, что похожая ситуация уже была в 2014 и в 2023 году.
Депутат отметил сниженную рентабельность нового бизнеса и инвестиционных проектов. По его словам, сэкономленные средства держатели направляют на покупку иностранной валюты. По оценке Михаила Делягина, валютный рынок остается одним из немногих вариантов использовать аккумулированную валюту.
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