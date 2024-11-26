ВСУ атаковали Васильевку и Каменку-Днепровскую в Запорожской области

26 ноября 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Боевики ВСУ нанесли удар беспилотников по зданию почты в Васильевке Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пытались атаковать города Васильевка и Каменка-Днепровская, которые находятся в Запорожской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Антон Тицкий. «Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — написал Тицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что в Васильевке беспилотник атаковал по зданию почтового отделения. Глава региона также отметил, что беспилотник сбит, пострадавших в результате атаки нет. Ранее беспилотники ВСУ ударили по работникам аварийной службы «Таврия-Энерго» в Запорожской области. В результате нападение три человека получили травмы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины пытались атаковать города Васильевка и Каменка-Днепровская, которые находятся в Запорожской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Антон Тицкий. «Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — написал Тицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что в Васильевке беспилотник атаковал по зданию почтового отделения. Глава региона также отметил, что беспилотник сбит, пострадавших в результате атаки нет. Ранее беспилотники ВСУ ударили по работникам аварийной службы «Таврия-Энерго» в Запорожской области. В результате нападение три человека получили травмы.