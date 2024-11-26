26 ноября 2024

ВСУ атаковали Васильевку и Каменку-Днепровскую в Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
Боевики ВСУ нанесли удар беспилотников по зданию почты в Васильевке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытались атаковать города Васильевка и Каменка-Днепровская, которые находятся в Запорожской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.

«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — написал Тицкий в своем telegram-канале.

Он уточнил, что в Васильевке беспилотник атаковал по зданию почтового отделения. Глава региона также отметил, что беспилотник сбит, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее беспилотники ВСУ ударили по работникам аварийной службы «Таврия-Энерго» в Запорожской области. В результате нападение три человека получили травмы.

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать города Васильевка и Каменка-Днепровская, которые находятся в Запорожской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Антон Тицкий. «Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — написал Тицкий в своем telegram-канале. Он уточнил, что в Васильевке беспилотник атаковал по зданию почтового отделения. Глава региона также отметил, что беспилотник сбит, пострадавших в результате атаки нет. Ранее беспилотники ВСУ ударили по работникам аварийной службы «Таврия-Энерго» в Запорожской области. В результате нападение три человека получили травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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