ВСУ атаковали Васильевку и Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Вооруженные силы Украины пытались атаковать города Васильевка и Каменка-Днепровская, которые находятся в Запорожской области. Об этом заявил заместитель губернатора региона Антон Тицкий.
«Города Запорожской области Васильевка и Каменка-Днепровская подвергаются атакам с украинской стороны. Враг снова бьет по гражданской инфраструктуре», — написал Тицкий в своем telegram-канале.
Он уточнил, что в Васильевке беспилотник атаковал по зданию почтового отделения. Глава региона также отметил, что беспилотник сбит, пострадавших в результате атаки нет.
Ранее беспилотники ВСУ ударили по работникам аварийной службы «Таврия-Энерго» в Запорожской области. В результате нападение три человека получили травмы.
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