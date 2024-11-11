ВСУ атаковали бригаду энергетиков в Запорожской области

Украинский дрон атаковал работников аварийной службы «Таврия-Энерго» в Запорожской области. Трое человек пострадали, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«С помощью дрона противник хладнокровно и целенаправленно атаковал работников аварийной службы „Таврия-Энерго“. <...> Пострадали три специалиста», — сообщил Балицкий. По его данным, беспилотник произвел атаку, когда энергетики восстанавливалии электричество в Васильевке. С ранениями разной степени тяжести пострадавшие госпитализированы.
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