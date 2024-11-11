ВСУ атаковали бригаду энергетиков в Запорожской области

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Пострадавшие восстанавливалии электричество в Васильевке
Пострадавшие восстанавливалии электричество в Васильевке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский дрон атаковал работников аварийной службы  «Таврия-Энерго» в Запорожской области. Трое человек пострадали, сообщил глава региона Евгений Балицкий. 

«С помощью дрона противник хладнокровно и целенаправленно атаковал работников аварийной службы „Таврия-Энерго“. <...> Пострадали три специалиста», — сообщил Балицкий. По его данным, беспилотник произвел атаку, когда энергетики восстанавливалии электричество в Васильевке. С ранениями разной степени тяжести пострадавшие госпитализированы. 

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Украинский дрон атаковал работников аварийной службы  «Таврия-Энерго» в Запорожской области. Трое человек пострадали, сообщил глава региона Евгений Балицкий.  «С помощью дрона противник хладнокровно и целенаправленно атаковал работников аварийной службы „Таврия-Энерго“. <...> Пострадали три специалиста», — сообщил Балицкий. По его данным, беспилотник произвел атаку, когда энергетики восстанавливалии электричество в Васильевке. С ранениями разной степени тяжести пострадавшие госпитализированы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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