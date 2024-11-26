Пентагон официально подтвердил разрешение Киева на удары ATACMS вглубь РФ

27 ноября 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

В США прокомментировали разрешение Киеву бить по целям в РФ Фото: U.S. Army новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Эту информацию подтвердил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. «Произошло изменение политики. Украинцы могут использовать ATACMS для обороны», — процитировали Райдера РИА Новости. Также Райдер уточнил, что сейчас атаки с использованием американских ракет ATACMS сосредоточены в Курской области. Таким образом, Пентагон официально подтвердил решения касаемо ударов по российским территориям. Как сообщало URA.RU ранее, Вашингтон признался, что помогал ВСУ с целями для ударов ракетами ATACMS по РФ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул: Киев может применять ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Эту информацию подтвердил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. «Произошло изменение политики. Украинцы могут использовать ATACMS для обороны», — процитировали Райдера РИА Новости. Также Райдер уточнил, что сейчас атаки с использованием американских ракет ATACMS сосредоточены в Курской области. Таким образом, Пентагон официально подтвердил решения касаемо ударов по российским территориям. Как сообщало URA.RU ранее, Вашингтон признался, что помогал ВСУ с целями для ударов ракетами ATACMS по РФ. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул: Киев может применять ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости.