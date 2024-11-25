25 ноября 2024

Белый дом признался, что помогал ВСУ с целями для ударов ракетами ATACMS по РФ

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Кирби признался, что США указали ВСУ, куда им наносить удары
Кирби признался, что США указали ВСУ, куда им наносить удары Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Администрация США предоставила ВСУ инструкции по выбору целей для ударов тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы дали [ВСУ] указание использовать ракеты для поражения этих конкретных типов целей», — признался Кирби на брифинге, цитата по Anadolu Agency. Он добавил, что украинские военные могут применять ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости.

Ранее Кирби также признался, что США официально разрешили ВСУ наносить удары вглубь России. Свое заявление он сделал перед журналистами.

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Администрация США предоставила ВСУ инструкции по выбору целей для ударов тактическими баллистическими ракетами ATACMS по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы дали [ВСУ] указание использовать ракеты для поражения этих конкретных типов целей», — признался Кирби на брифинге, цитата по Anadolu Agency. Он добавил, что украинские военные могут применять ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости. Ранее Кирби также признался, что США официально разрешили ВСУ наносить удары вглубь России. Свое заявление он сделал перед журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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