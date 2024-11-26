«Дефицита масла нет»: в Свердловской области остановился рост цен на молочку

Министр АПК Среднего Урала заявила об остановке роста цен на молочную продукцию

27 ноября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Возможно цены на молочную продукцию станут ниже Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области остановлен рост цен на молочную продукцию, дефицита сливочного масла большое нет. Цены могут стать даже ниже, сообщила министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова. «Дефицита масла на полке нет. Цены сейчас зафиксировались, остановились и дальнейшего галопирующего роста мы не ожидаем. Возможно движение и вниз по ценам, безусловно», — поделилась Кузнецова в эфире ОТВ. Она отметила, что в 2024 году молокозаводы региона увеличили производство масла на 15%. Повышение цен, произошедшее осенью этого года, было одноразовой ситуацией, заявила Кузнецова Каждый день производится примерно 650 тысяч тонн молока. Кузнецова отметила, что сейчас в магазинах достаточно масла от производителей из области и других регионов. Ранее URA.RU рассказывало, что в период роста цен на молочную продукцию упаковки сливочного масла начали прятать в пластиковые контейнеры, чтобы предотвратить кражи. Самое дорогое масло, которое удалось найти, стоило 619 рублей за 400 граммов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области остановлен рост цен на молочную продукцию, дефицита сливочного масла большое нет. Цены могут стать даже ниже, сообщила министр АПК Свердловской области Анна Кузнецова. «Дефицита масла на полке нет. Цены сейчас зафиксировались, остановились и дальнейшего галопирующего роста мы не ожидаем. Возможно движение и вниз по ценам, безусловно», — поделилась Кузнецова в эфире ОТВ. Она отметила, что в 2024 году молокозаводы региона увеличили производство масла на 15%. Повышение цен, произошедшее осенью этого года, было одноразовой ситуацией, заявила Кузнецова Каждый день производится примерно 650 тысяч тонн молока. Кузнецова отметила, что сейчас в магазинах достаточно масла от производителей из области и других регионов. Ранее URA.RU рассказывало, что в период роста цен на молочную продукцию упаковки сливочного масла начали прятать в пластиковые контейнеры, чтобы предотвратить кражи. Самое дорогое масло, которое удалось найти, стоило 619 рублей за 400 граммов.