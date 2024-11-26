26 ноября 2024

В башкирском Салавате перепутали самолет Ан-2 с украинским дроном

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Жителей Башкирии, переживших атаку беспилотников месяцем ранее, испугали сообщения о новых налетах
Жителей Башкирии, переживших атаку беспилотников месяцем ранее, испугали сообщения о новых налетах Фото:

В Башкирии самолет Ан-2 приняли за украинский беспилотник, пролетевшим над нефтехимическим предприятием в Салавате. Видео было выложено в местных telegram-каналах и встревожило местных жителей, недавно переживших атаку беспилотников на топливно-энергетический комплекс. Однако Госкомитет Башкирии по ЧС опроверг сведения об украинском беспилотнике.

«Самолет Ан-2 вошел в запретную зону, что привело к предупредительному огню со стороны ПВО. После этого он изменил траекторию полета и скрылся», — сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область новым беспилотником-камикадзе. Российские бойцы сбили его из обычного ружья.

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В Башкирии самолет Ан-2 приняли за украинский беспилотник, пролетевшим над нефтехимическим предприятием в Салавате. Видео было выложено в местных telegram-каналах и встревожило местных жителей, недавно переживших атаку беспилотников на топливно-энергетический комплекс. Однако Госкомитет Башкирии по ЧС опроверг сведения об украинском беспилотнике. «Самолет Ан-2 вошел в запретную зону, что привело к предупредительному огню со стороны ПВО. После этого он изменил траекторию полета и скрылся», — сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область новым беспилотником-камикадзе. Российские бойцы сбили его из обычного ружья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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