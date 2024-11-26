В башкирском Салавате перепутали самолет Ан-2 с украинским дроном

В Башкирии самолет Ан-2 приняли за украинский беспилотник, пролетевшим над нефтехимическим предприятием в Салавате. Видео было выложено в местных telegram-каналах и встревожило местных жителей, недавно переживших атаку беспилотников на топливно-энергетический комплекс. Однако Госкомитет Башкирии по ЧС опроверг сведения об украинском беспилотнике.
«Самолет Ан-2 вошел в запретную зону, что привело к предупредительному огню со стороны ПВО. После этого он изменил траекторию полета и скрылся», — сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Курскую область новым беспилотником-камикадзе. Российские бойцы сбили его из обычного ружья.
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