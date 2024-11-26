Власти ХМАО собираются увеличить поддержку многодетных семей

В ближайшее время парламентарии ХМАО внесут изменения в критерии отнесения многодетных семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Теперь к данной категории будут относиться и семьи, в которых есть ребенок в возрасте до 23 лет, обучающийся на очной форме. Об этом в соцсети сообщил мэр Нягани Иван Ямашев.
«Окружные парламентарии поддержали наше предложение о регулировании отдельных земельных отношений в регионе. Теперь претендовать на бесплатный земельный участок могут граждане, имеющие старшего ребенка до 23 лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения», — сообщил Ямашев на своей странице в соцсети vk.com.
Он уточнил, что членами семьи также считаются пасынки, падчерицы, усыновленные дети и дети, воспитывающиеся в приемных семьях, проживающих совместно. Среди важных критериев Ямашев подчеркнул и то, что семья должна проживать в Югре не менее пяти лет.
Ранее в ХМАО была введена новая льгота для многодетных семей, направленная на повышение их безопасности в зимний период. Власти округа будут компенсировать льготникам приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей. Выплата будет предоставлена один раз и составит до двух тысяч рублей без учета дохода семьи.
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