26 ноября 2024

Власти ХМАО собираются увеличить поддержку многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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В округе расширят список условий для получения бесплатного земельного участка многодетными семьями
В округе расширят список условий для получения бесплатного земельного участка многодетными семьями Фото:

В ближайшее время парламентарии ХМАО внесут изменения в критерии отнесения многодетных семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Теперь к данной категории будут относиться и семьи, в которых есть ребенок в возрасте до 23 лет, обучающийся на очной форме. Об этом в соцсети сообщил мэр Нягани Иван Ямашев.

«Окружные парламентарии поддержали наше предложение о регулировании отдельных земельных отношений в регионе. Теперь претендовать на бесплатный земельный участок могут граждане, имеющие старшего ребенка до 23 лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения», — сообщил Ямашев на своей странице в соцсети vk.com.

Он уточнил, что членами семьи также считаются пасынки, падчерицы, усыновленные дети и дети, воспитывающиеся в приемных семьях, проживающих совместно. Среди важных критериев Ямашев подчеркнул и то, что семья должна проживать в Югре не менее пяти лет.

Ранее в ХМАО была введена новая льгота для многодетных семей, направленная на повышение их безопасности в зимний период. Власти округа будут компенсировать льготникам приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей. Выплата будет предоставлена один раз и составит до двух тысяч рублей без учета дохода семьи.

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В ближайшее время парламентарии ХМАО внесут изменения в критерии отнесения многодетных семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Теперь к данной категории будут относиться и семьи, в которых есть ребенок в возрасте до 23 лет, обучающийся на очной форме. Об этом в соцсети сообщил мэр Нягани Иван Ямашев. «Окружные парламентарии поддержали наше предложение о регулировании отдельных земельных отношений в регионе. Теперь претендовать на бесплатный земельный участок могут граждане, имеющие старшего ребенка до 23 лет при условии его обучения в образовательной организации по очной форме обучения», — сообщил Ямашев на своей странице в соцсети vk.com. Он уточнил, что членами семьи также считаются пасынки, падчерицы, усыновленные дети и дети, воспитывающиеся в приемных семьях, проживающих совместно. Среди важных критериев Ямашев подчеркнул и то, что семья должна проживать в Югре не менее пяти лет. Ранее в ХМАО была введена новая льгота для многодетных семей, направленная на повышение их безопасности в зимний период. Власти округа будут компенсировать льготникам приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей. Выплата будет предоставлена один раз и составит до двух тысяч рублей без учета дохода семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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