DikGAZETE: НАТО испугалось простого неядерного испытания ракеты «Орешник»

27 ноября 2024 в 04:59 Размер текста - 17 +

Ударом ракеты «Орешник» Путин послал предупреждение Западу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Западная реакция на испытание новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» вызывает сомнения в их готовности к прямому конфликту с Россией, сообщают турецкие журналисты. Уточняется, что сам факт нервозности НАТО в ответ на российские военные испытания подчеркивает отсутствие уверенности альянса в своих планах на военные действия. Новость по теме Передача Киеву ядерного оружия, повторный удар «Орешником»: что Песков сказал 26 ноября «В то время как испытания ракет даже без ядерных боеголовок заставляют НАТО нервничать, можно ли рассчитывать на то, что альянс будет соблюдать план нападения на Россию», — отмечает журналист Эрхан Куадзба в своей статье dikGAZETE. По его словам, последние испытания ракеты «Орешник» являются предупреждением от России западным странам о готовности к защите своих интересов. Журналист подчеркивает, что Россия демонстрирует свою военную мощь, чтобы предотвратить любые угрозы со стороны Запада, что является серьезным сигналом для рассмотрения. В своем недавнем обращении президент России Владимир Путин сообщил, что 19 ноября Украина осуществила ракетные удары по территориям Курской и Брянской областей, используя для этого американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. В качестве ответной меры 21 ноября российская армия провела комбинированную атаку на один из крупных промышленных комплексов в Днепропетровске, напоминает телеканал 360. Ударом ракеты «Орешник» Путин послал Западу несколько сигналов, считают в МИД РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западная реакция на испытание новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» вызывает сомнения в их готовности к прямому конфликту с Россией, сообщают турецкие журналисты. Уточняется, что сам факт нервозности НАТО в ответ на российские военные испытания подчеркивает отсутствие уверенности альянса в своих планах на военные действия. «В то время как испытания ракет даже без ядерных боеголовок заставляют НАТО нервничать, можно ли рассчитывать на то, что альянс будет соблюдать план нападения на Россию», — отмечает журналист Эрхан Куадзба в своей статье dikGAZETE. По его словам, последние испытания ракеты «Орешник» являются предупреждением от России западным странам о готовности к защите своих интересов. Журналист подчеркивает, что Россия демонстрирует свою военную мощь, чтобы предотвратить любые угрозы со стороны Запада, что является серьезным сигналом для рассмотрения. В своем недавнем обращении президент России Владимир Путин сообщил, что 19 ноября Украина осуществила ракетные удары по территориям Курской и Брянской областей, используя для этого американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. В качестве ответной меры 21 ноября российская армия провела комбинированную атаку на один из крупных промышленных комплексов в Днепропетровске, напоминает телеканал 360. Ударом ракеты «Орешник» Путин послал Западу несколько сигналов, считают в МИД РФ.