В Кремле заявили, что западным странам нужно изучить доктринальные документы России, если они беспокоятся о повторном ударе ракеты «Орешник». Также им нужно прислушиваться к высказываниям президента РФ Владимира Путина, что облегчит понимание рисков ядерной эскалации. Высказывания о том, что США могут поставить Украине ядерное вооружение, относятся к крайне «экстремистскому флангу». Главные заявления пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова в рамках конференц-кола 26 ноября — в материале URA.RU.
Запад должен изучить доктринальные документы РФ после удара «Орешника»
Отвечая на вопрос о беспокойстве американцев касательно возможной ядерной эскалации после удара «Орешником», пресс-секретарь президента РФ подчеркнул необходимость ознакомления с доктринальными документами России для понимания текущей ситуации. Дмитрий Песков также указал американцам на необходимость прислушиваться к высказываниям российского лидера Владимира Путина и призвал их проводить анализ действий западных стран, участвующих в конфликтах. Это, по мнению Пескова, облегчит понимание вопросов, связанных с риском ядерной эскалации.
Отвечая на вопрос, достаточно ли России только одного запуска «Орешника», Песков заявил, что все тезисы Путина по теме ударов дальнобойным оружием по РФ были услышаны на Западе. Он отметил, что российская сторона до сих пор обеспокоена тем, что нынешняя администрация США двигается по пути эскалации конфликта на Украине.
У США есть экстремистский фланг в эскалации конфликта на Украине
Дмитрий Песков выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о вероятных планах США по передаче ядерного оружия на Украину. Он подчеркнул, что такие действия снесут в себе признаки экстремизма и являются проявлением безответственности.
«Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть крайне экстремистский фланг. Это безответственное рассуждение людей, которые плохо понимают и представляют себе реальность», — заявил Дмитрий Песков. Он также указал на анонимный характер многих из этих заявлений, что, по его мнению, увеличивает их потенциальную опасность.
Кремль продолжит развивать контакты с талибами
Кремль подтвердил намерение поддерживать связи с находящейся под санкциями ООН группировкой «Талибан», сообщил Песков. Он также указал, что решение об исключении «Талибана» из черного списка будут официально оформлены и объявлены по мере готовности.
Восстановление и продажа «Северного потока-2»
Дмитрий Песков заявил, что газопровод «Северный поток-2» не нуждается в ремонте, он полностью готов к эксплуатации. Он также подчеркнул, что вопрос о продаже данного объекта, особенно иностранным компаниям, на данный момент не стоит на повестке дня. От «Газпрома» подобной заинтересованности не было замечено. Комментарий официального представителя Кремля последовал после предложения американского предпринимателя Стивена Линча приобрести газопровод.
Кроме того, в Кремле выразили удивление по поводу отношения руководства Германии к вопросам газоснабжения. По мнению российской стороны, ФРГ не следует экономическим интересам своего государства и граждан, предпочитая продавать энергоресурсы по завышенным ценам.
Учреждение Путиным должности спецпредставителя по уголовному сотрудничеству
Владимир Путин учредил новую должность специального представителя по вопросам уголовно-правового сотрудничества. Это решение было принято в свете укрепления международного взаимодействия РФ в особо чувствительных областях, таких как борьба с терроризмом, отмыванием денег и другими преступлениями. Дмитрий Песков отметил, что Россия активно включена в действующие механизмы, а также налаживает взаимодействие с глобальным Югом.
Чего ожидать от заседания Украины и НАТО
Предстоящее заседание Совета Украина-НАТО является частью регулярного цикла встреч, заявил Дмитрий Песков. Не стоит ожидать, что на уровне послов будут приняты ключевые решения, способные кардинально изменить текущую ситуацию. Скорее всего, участники встречи сосредоточатся на обсуждении существующего статус-кво и динамики событий на фронтах, которая остается неблагоприятной для Украины.
Какие ракеты сбили над Курской областью 26 ноября
Насчет вида сбитых ракет над Курской областью Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в Минобороны, потому что этот вопрос касается хода спецоперации. Он не ответил на вопрос, были ли это американские дальнобойные ракеты ATACMS и стоит ли ждать от России ответного удара.
Заседание комиссии Госсовета по физической культуре и спорту
Тема заседания комиссии Госсовета по физической культуре и спорту не является новшеством. Владимир Путин последовательно подчеркивает значимость развития спорта в стране, что сопровождается видимыми успехами. Так, заметен прогресс в сфере привлечения населения к активным видам спорта, а также улучшение условий доступа к массовым и детским спортивным мероприятиям.
Государственный совет, его комиссии, занимающиеся спортивной политикой, регулярно демонстрируют впечатляющие результаты. Министерство спорта РФ играет ключевую роль не только в развитии спорта на массовом уровне, но и в подготовке высококлассных спортсменов. План работы комиссии включает множество аспектов, которые затрагивают интересы каждого жителя страны, сообщил Дмитрий Песков.
Планы Путина на 26 ноября
Президент России проводит в Кремле ряд встреч в рамках подготовки к предстоящему государственному визиту в Казахстан. Ожидается, что в ближайшие два дня Путин будет находиться в Астане, где первый день посвящен государственному визиту, а на следующий день состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Также сегодня в стенах Кремля запланировано несколько важных встреч и совещаний. В числе официально анонсированных встреч — прием губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Работа с регионами продолжается и является неотъемлемой частью рабочего расписания Владимира Путина. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков проведет сегодня брифинг, на котором расскажет о деталях поездки в Казахстан и о планах международной деятельности на высшем уровне до конца 2024 года.
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