В Екатеринбурге продают огромную квартиру с панорамными окнами за 42 млн. Фото

В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру с дизайнерским ремонтом и панорамными окнами площадью 180 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости — 42 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
«Пpoстopнaя четырехкомнaтная квартирa с изысканным дизайнерским ремонтом в пpecтижнoм жилом комплексе „Антарес“, в тихом квартале центра Екатеринбурга, вблизи векового соснового парка», — пишет продавец.
В квартире есть большая кухня-гостиная, лоджия, три спальни, постирочная, гардеробная комната, два санузла. Отмечается, что квартира находится возле парка, куда можно выйти прямо из двора, что позволяет наслаждаться спокойствием и неспешными прогулками на свежем воздухе.
Квартира расположена в элитном ЖК на улице Шейнкмана, 121. В двухуровневом подземном паркинге есть два парковочных места.
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