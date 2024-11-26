26 ноября 2024

В Екатеринбурге продают огромную квартиру с панорамными окнами за 42 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый ЗАГС.Екатеринбург, декор, интерьер, цветы, окно
Площадь квартиры составляет 180 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру с дизайнерским ремонтом и панорамными окнами площадью 180 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости — 42 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«Пpoстopнaя четырехкомнaтная квартирa с изысканным дизайнерским ремонтом в пpecтижнoм жилом комплексе „Антарес“, в тихом квартале центра Екатеринбурга, вблизи векового соснового парка», — пишет продавец.

В квартире есть большая кухня-гостиная, лоджия, три спальни, постирочная, гардеробная комната, два санузла. Отмечается, что квартира находится возле парка, куда можно выйти прямо из двора, что позволяет наслаждаться спокойствием и неспешными прогулками на свежем воздухе.

Квартира расположена в элитном ЖК на улице Шейнкмана, 121. В двухуровневом подземном паркинге есть два парковочных места.

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В Екатеринбурге выставили на продажу квартиру с дизайнерским ремонтом и панорамными окнами площадью 180 квадратных метров. Стоимость такой недвижимости — 42 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «Пpoстopнaя четырехкомнaтная квартирa с изысканным дизайнерским ремонтом в пpecтижнoм жилом комплексе „Антарес“, в тихом квартале центра Екатеринбурга, вблизи векового соснового парка», — пишет продавец. В квартире есть большая кухня-гостиная, лоджия, три спальни, постирочная, гардеробная комната, два санузла. Отмечается, что квартира находится возле парка, куда можно выйти прямо из двора, что позволяет наслаждаться спокойствием и неспешными прогулками на свежем воздухе. Квартира расположена в элитном ЖК на улице Шейнкмана, 121. В двухуровневом подземном паркинге есть два парковочных места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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