26 ноября 2024

В Кургане из-за аварии на Арбинке школьники и детсадовцы останутся дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты оперативно приступили к работе над устранением аварии
Специалисты оперативно приступили к работе над устранением аварии Фото:

В Кургане 27 ноября на Арбинских сооружениях произошла авария. Об этом сообщает «Водный союз».

«Она уже устраняется. Сразу после завершения работ вода будет подана в город», — сообщила пресс-служба ведомства.

В мэрии Кургана пояснили, что в связи с аварией школы будут работать в дистанционном режиме, детские сады работать не будут. 

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В Кургане 27 ноября на Арбинских сооружениях произошла авария. Об этом сообщает «Водный союз». «Она уже устраняется. Сразу после завершения работ вода будет подана в город», — сообщила пресс-служба ведомства. В мэрии Кургана пояснили, что в связи с аварией школы будут работать в дистанционном режиме, детские сады работать не будут. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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