В Кургане из-за аварии на Арбинке школьники и детсадовцы останутся дома

Специалисты оперативно приступили к работе над устранением аварии
В Кургане 27 ноября на Арбинских сооружениях произошла авария. Об этом сообщает «Водный союз».
«Она уже устраняется. Сразу после завершения работ вода будет подана в город», — сообщила пресс-служба ведомства.
В мэрии Кургана пояснили, что в связи с аварией школы будут работать в дистанционном режиме, детские сады работать не будут.
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