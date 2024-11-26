26 ноября 2024

В Екатеринбурге школьник пришел на экзамен в женской ночнушке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, экзамен, тренажер огэ, огэ
Инцидент произошел на экзамене Фото:

Ученик гимназии №5 в Екатеринбурге пришел на ОГЭ в женском пеньюаре. О ситуации, которая произошла еще несколько месяцев назад, стало известно только сейчас. Кадры распространяют знакомые подростка в соцсетях.

«16 лет, ученик гимназии № 5. Ведет себя как неадекватный человек нетрадиционной ориентации*. Он пришел на ОГЭ в платье, оскорблял чувства верующих в религиозном чате», — говорится в посте в telegram-канале «Безумный Екб».

По словам знакомых, парень ведет анонимный telegram-канал. Там он, в частности, публиковал видео, как напивается с отцом. Также подросток якобы курит электронные сигареты, найденные на мусорке. «Вся эта информация — еще вершина айсберга», — утверждает знакомый школьника.

Корреспондент URA.RU обратился в школу с просьбой дать комментарий. На момент публикации ответ не поступил.

*запрещенная в России экстремистская организация

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Ученик гимназии №5 в Екатеринбурге пришел на ОГЭ в женском пеньюаре. О ситуации, которая произошла еще несколько месяцев назад, стало известно только сейчас. Кадры распространяют знакомые подростка в соцсетях. «16 лет, ученик гимназии № 5. Ведет себя как неадекватный человек нетрадиционной ориентации*. Он пришел на ОГЭ в платье, оскорблял чувства верующих в религиозном чате», — говорится в посте в telegram-канале «Безумный Екб». По словам знакомых, парень ведет анонимный telegram-канал. Там он, в частности, публиковал видео, как напивается с отцом. Также подросток якобы курит электронные сигареты, найденные на мусорке. «Вся эта информация — еще вершина айсберга», — утверждает знакомый школьника. Корреспондент URA.RU обратился в школу с просьбой дать комментарий. На момент публикации ответ не поступил. *запрещенная в России экстремистская организация
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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