В Екатеринбурге школьник пришел на экзамен в женской ночнушке. Фото

Ученик гимназии №5 в Екатеринбурге пришел на ОГЭ в женском пеньюаре. О ситуации, которая произошла еще несколько месяцев назад, стало известно только сейчас. Кадры распространяют знакомые подростка в соцсетях.
«16 лет, ученик гимназии № 5. Ведет себя как неадекватный человек нетрадиционной ориентации*. Он пришел на ОГЭ в платье, оскорблял чувства верующих в религиозном чате», — говорится в посте в telegram-канале «Безумный Екб».
По словам знакомых, парень ведет анонимный telegram-канал. Там он, в частности, публиковал видео, как напивается с отцом. Также подросток якобы курит электронные сигареты, найденные на мусорке. «Вся эта информация — еще вершина айсберга», — утверждает знакомый школьника.
Корреспондент URA.RU обратился в школу с просьбой дать комментарий. На момент публикации ответ не поступил.
*запрещенная в России экстремистская организация
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