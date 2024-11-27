Как не стать жертвой мошенников при поверке счетчиков

Росстандарт предупредил о рисках, связанных с новыми методами мошенничества при поверке приборов учета, в частности, о так называемой «дистанционной поверке», которая не может быть проведена. Об этом сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
«Подтвердить работоспособность аппаратуры и ее метрологическую точность можно только очно, с подключением эталонного оборудования. Но факт поверки — еще полдела, 24 сентября 2020 года вступили в силу разработанные Росстандартом и Минпромторгом России изменения в законодательство об обеспечении единства измерений. Юридическую силу имеют только электронные записи о поверке во ФГИС „Аршин“», — заявил Шалаев в разговоре с «Парламентской газетой».
Кроме того, эксперт уточнил, что каждый счетчик имеет индивидуальный срок поверки, установленный производителем, обычно составляющий шесть лет. После завершения этого периода результаты поверки остаются действительными до следующей проверки.
Шалаев рассказал, что измерительные устройства, в том числе водосчетчики, могут проверять только организации, обладающие аккредитацией. Об этом говорится в статье 13 Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Он подчеркнул, что управляющая компания может только рекомендовать определенные организации для выполнения данных работ, но не имеет права навязывать их владельцам или арендаторам помещений. Выбор исполнителя остается за жильцом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.