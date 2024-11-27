В России создали простую, но эффективную защиту от беспилотников

В РФ разработали систему защиты от ударных дронов из тросов и сетки
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В России появится система защиты от БПЛА из тросов и высокопрочной сетки
В России появится система защиты от БПЛА из тросов и высокопрочной сетки Фото:

Российские ученые разработали новую систему защиты от ударных беспилотников. Технология представляет собой конструкцию из специальных тросов и высокопрочной сетки, способной выдержать значительные нагрузки.

«Система представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб», — говорится в материалах одного из институтов, занимающегося вопросами безопасности, передает РИА Новости. Эта технология была разработана с учетом тактико-технических характеристик зарубежных ударных дронов, скорость полета которых составляет до 150 километров в час, а взлетная масса до 60 килограммов.

Разработка уже продемонстрировала высокую эффективность и надежность во время испытаний. Отмечается, что результаты испытаний и технические характеристики использованных высокопрочных сеток будут учтены при разработке новых правил, которые регулируют строительство и защиту объектов, что способствует повышению общей безопасности в стране.

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Российские ученые разработали новую систему защиты от ударных беспилотников. Технология представляет собой конструкцию из специальных тросов и высокопрочной сетки, способной выдержать значительные нагрузки. «Система представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб», — говорится в материалах одного из институтов, занимающегося вопросами безопасности, передает РИА Новости. Эта технология была разработана с учетом тактико-технических характеристик зарубежных ударных дронов, скорость полета которых составляет до 150 километров в час, а взлетная масса до 60 килограммов. Разработка уже продемонстрировала высокую эффективность и надежность во время испытаний. Отмечается, что результаты испытаний и технические характеристики использованных высокопрочных сеток будут учтены при разработке новых правил, которые регулируют строительство и защиту объектов, что способствует повышению общей безопасности в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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