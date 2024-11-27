ПВО сбила 22 беспилотника ВСУ над Россией

Больше всего беспилотников атаковали Ростовскую область
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над регионами России в ночь на 27 ноября были сбиты 22 беспилотника, летевшие с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Самая массированная атака зафиксирована на Ростовскую область: над ней уничтожено 10 БПЛА самолетного типа. Еще семь пытались атаковать Белгородскую область. Два были сбиты над территорией Воронежской области и по одному — над Курской, Брянской и Смоленской областями.
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