ПВО сбила 22 беспилотника ВСУ над Россией

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Больше всего беспилотников атаковали Ростовскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над регионами России в ночь на 27 ноября были сбиты 22 беспилотника, летевшие с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Самая массированная атака зафиксирована на Ростовскую область: над ней уничтожено 10 БПЛА самолетного типа. Еще семь пытались атаковать Белгородскую область. Два были сбиты над территорией Воронежской области и по одному — над Курской, Брянской и Смоленской областями.

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Над регионами России в ночь на 27 ноября были сбиты 22 беспилотника, летевшие с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. Самая массированная атака зафиксирована на Ростовскую область: над ней уничтожено 10 БПЛА самолетного типа. Еще семь пытались атаковать Белгородскую область. Два были сбиты над территорией Воронежской области и по одному — над Курской, Брянской и Смоленской областями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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