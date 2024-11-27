ПВО сбила 22 беспилотника ВСУ над Россией

Больше всего беспилотников атаковали Ростовскую область Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Над регионами России в ночь на 27 ноября были сбиты 22 беспилотника, летевшие с территории Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Самая массированная атака зафиксирована на Ростовскую область: над ней уничтожено 10 БПЛА самолетного типа. Еще семь пытались атаковать Белгородскую область. Два были сбиты над территорией Воронежской области и по одному — над Курской, Брянской и Смоленской областями.