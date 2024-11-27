РИАН: правнучка легендарного летчика Чкалова сбежала за границу

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Согласно картотеке Измайловского райсуда, постановление об аресте Богдановой вступило в законную силу
Согласно картотеке Измайловского райсуда, постановление об аресте Богдановой вступило в законную силу Фото:

Правнучка известного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом) скрылась за границей после совершения преступления, связанного с призывами к терроризму. Об этом говорится в судебных документах.

«После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске», — говорится в тексте суда, его приводит РИА Новости. Богдановой инкриминируют действия по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время она объявлена в международный розыск.

В апреле текущего года стало известно о возбуждении против Богдановой уголовного дела после интервью, в котором она якобы призывала к террористической деятельности. Суд рассмотрел материалы дела и заочно ее арестовал, считая обоснованными подозрения следствия в ее причастности к преступлению. 

Валерий Чкалов, известный советский летчик-испытатель и командир бригады, который был удостоен звания Героя Советского Союза в 1936 году. С 18 по 20 июня 1937 года Чкалов на борту самолета АНТ-25 вместе с экипажем осуществил первый в истории непрерывный перелет через Северный полюс, проложив маршрут из Москвы в Ванкувер, штат Вашингтон, США.

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Правнучка известного советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова (признана в РФ иноагентом) скрылась за границей после совершения преступления, связанного с призывами к терроризму. Об этом говорится в судебных документах. «После совершения преступления скрылась на территории иностранного государства, находится в розыске», — говорится в тексте суда, его приводит РИА Новости. Богдановой инкриминируют действия по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы. В настоящее время она объявлена в международный розыск. В апреле текущего года стало известно о возбуждении против Богдановой уголовного дела после интервью, в котором она якобы призывала к террористической деятельности. Суд рассмотрел материалы дела и заочно ее арестовал, считая обоснованными подозрения следствия в ее причастности к преступлению.  Валерий Чкалов, известный советский летчик-испытатель и командир бригады, который был удостоен звания Героя Советского Союза в 1936 году. С 18 по 20 июня 1937 года Чкалов на борту самолета АНТ-25 вместе с экипажем осуществил первый в истории непрерывный перелет через Северный полюс, проложив маршрут из Москвы в Ванкувер, штат Вашингтон, США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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