ФАС завела дело из-за сговора на топливном рынке ХМАО

Антимонопольная служба выявила признаки сговора при установлении цен на газомоторное топливо в Ханты-Мансийске, сообщила URA.RU пресс-служба югорского ведомства. Сотрудники считают, что предприниматели намеренно удерживали стоимость на заправках.
«Ханты-Мансийское УФАС России возбудило дело в отношении пяти хозяйствующих субъектов, связанного со сговором при установлении и поддержании цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на АГЗС в городе Ханты-Мансийске. Рассмотрение дела назначено на 19 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.
Антимонопольщики завели дело после того, как к ним поступило заявление от мэрии Ханты-Мансийска. Также ведомство провело анализ на рынке газомоторного топлива.
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