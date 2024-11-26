26 ноября 2024

ФАС завела дело из-за сговора на топливном рынке ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Антимонопольщики завели дело из-за цен на топливо в Ханты-Мансийске
Антимонопольщики завели дело из-за цен на топливо в Ханты-Мансийске Фото:

Антимонопольная служба выявила признаки сговора при установлении цен на газомоторное топливо в Ханты-Мансийске, сообщила URA.RU пресс-служба югорского ведомства. Сотрудники считают, что предприниматели намеренно удерживали стоимость на заправках.

«Ханты-Мансийское УФАС России возбудило дело в отношении пяти хозяйствующих субъектов, связанного со сговором при установлении и поддержании цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на АГЗС в городе Ханты-Мансийске. Рассмотрение дела назначено на 19 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

Антимонопольщики завели дело после того, как к ним поступило заявление от мэрии Ханты-Мансийска. Также ведомство провело анализ на рынке газомоторного топлива.

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Антимонопольная служба выявила признаки сговора при установлении цен на газомоторное топливо в Ханты-Мансийске, сообщила URA.RU пресс-служба югорского ведомства. Сотрудники считают, что предприниматели намеренно удерживали стоимость на заправках. «Ханты-Мансийское УФАС России возбудило дело в отношении пяти хозяйствующих субъектов, связанного со сговором при установлении и поддержании цен на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на АГЗС в городе Ханты-Мансийске. Рассмотрение дела назначено на 19 декабря 2024 года», — говорится в сообщении. Антимонопольщики завели дело после того, как к ним поступило заявление от мэрии Ханты-Мансийска. Также ведомство провело анализ на рынке газомоторного топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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