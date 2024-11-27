В результате удара по месту дислокации военных и техники ВСУ в пригороде Харькова произошла мощная детонация, уничтожено большое количество украинских военных. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«В пригород Харькова со стороны Чугуева прилетело по месту дислокации военных и технике... Сообщают, что прилетело в боекомплекты... сдетонировали бочки с горюче-смазочными материалами», — отметил Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что в результате удара было уничтожено большое количество бойцов ВСУ.
Ранее стало известно о взрывах в Одессе и на объекте нежилой инфраструктуры в Киеве. Во многих районах Украины звучала воздушная тревога, пишет «Царьград».
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