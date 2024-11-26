В Челябинск приехал Генпрокурор РФ Краснов

В Челябинск 27 ноября с рабочим визитом прибыл Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Краснов проведет личный прием жителей и встретится с бизнесменами.
«Игорь Краснов прилетел в Челябинск. Сегодня глава надзорного ведомства проведет личный прием жителей региона и побеседует с представителями бизнес-сообщества», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
О визите Краснова в область стало известно в середине ноября. При этом первыми в область приехали сотрудники Генпрокуратуры для проведения проверки. 26 и 27 ноября в прокуратуре области они проводят прием граждан.
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