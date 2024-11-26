26 ноября 2024

В Челябинск приехал Генпрокурор РФ Краснов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Краснов прибыл в Челябинск 27 ноября
Игорь Краснов прибыл в Челябинск 27 ноября Фото:

В Челябинск 27 ноября с рабочим визитом прибыл Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Краснов проведет личный прием жителей и встретится с бизнесменами.

«Игорь Краснов прилетел в Челябинск. Сегодня глава надзорного ведомства проведет личный прием жителей региона и побеседует с представителями бизнес-сообщества», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

О визите Краснова в область стало известно в середине ноября. При этом первыми в область приехали сотрудники Генпрокуратуры для проведения проверки. 26 и 27 ноября в прокуратуре области они проводят прием граждан.

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В Челябинск 27 ноября с рабочим визитом прибыл Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, Краснов проведет личный прием жителей и встретится с бизнесменами. «Игорь Краснов прилетел в Челябинск. Сегодня глава надзорного ведомства проведет личный прием жителей региона и побеседует с представителями бизнес-сообщества», — сообщили URA.RU в пресс-службе. О визите Краснова в область стало известно в середине ноября. При этом первыми в область приехали сотрудники Генпрокуратуры для проведения проверки. 26 и 27 ноября в прокуратуре области они проводят прием граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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