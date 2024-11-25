Генпрокуратура проведет прием челябинцев 26—27 ноября

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Заседание Законодательного собрания ЯНАО. Салехард, прокуратура, погоны, старший советник юстиции
Представители Генпрокуратуры РФ проведут прием челябинцев Фото:

Сотрудники Генпрокуратуры РФ проведут прием челябинцев 26 и 27 ноября. Встреча состоится в здании прокуратуры области, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«С 26 по 27 ноября 2024 года с 09:00 представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведут личный прием граждан в прокуратуре Челябинской области по адресу: Челябинск, улица Карла Маркса, 76. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Также челябинцы смогут зарегистрироваться на личный прием к Генпрокурору РФ Игорю Краснову. Для этого необходимо обратиться в соседнее от прокуратуры здание (улица Карла Маркса, 78).

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О визите Краснова в Челябинскую область стало известно в середине ноября. Первыми в область прибыли сотрудник Генпрокуратуры. Краснов же приедет, ориентировочно, 27 ноября.

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Сотрудники Генпрокуратуры РФ проведут прием челябинцев 26 и 27 ноября. Встреча состоится в здании прокуратуры области, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «С 26 по 27 ноября 2024 года с 09:00 представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведут личный прием граждан в прокуратуре Челябинской области по адресу: Челябинск, улица Карла Маркса, 76. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Также челябинцы смогут зарегистрироваться на личный прием к Генпрокурору РФ Игорю Краснову. Для этого необходимо обратиться в соседнее от прокуратуры здание (улица Карла Маркса, 78). О визите Краснова в Челябинскую область стало известно в середине ноября. Первыми в область прибыли сотрудник Генпрокуратуры. Краснов же приедет, ориентировочно, 27 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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