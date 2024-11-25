Генпрокуратура проведет прием челябинцев 26—27 ноября

Сотрудники Генпрокуратуры РФ проведут прием челябинцев 26 и 27 ноября. Встреча состоится в здании прокуратуры области, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
«С 26 по 27 ноября 2024 года с 09:00 представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведут личный прием граждан в прокуратуре Челябинской области по адресу: Челябинск, улица Карла Маркса, 76. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Также челябинцы смогут зарегистрироваться на личный прием к Генпрокурору РФ Игорю Краснову. Для этого необходимо обратиться в соседнее от прокуратуры здание (улица Карла Маркса, 78).
О визите Краснова в Челябинскую область стало известно в середине ноября. Первыми в область прибыли сотрудник Генпрокуратуры. Краснов же приедет, ориентировочно, 27 ноября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!