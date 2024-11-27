Ученые предупредили о катастрофе, грозящей Каспийскому морю

Институт океанологии: Каспийскому морю грозит обмеление
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Из-за обмеления Каспийского моря значительно уменьшатся дельты Волги и Урала, которые в него впадают
Из-за обмеления Каспийского моря значительно уменьшатся дельты Волги и Урала, которые в него впадают Фото:

Снижение уровня Каспийского моря ниже критического может спровоцировать серьезные изменения в экосистеме и повлиять на хозяйственную деятельность в регионе. Особенно это касается дельт Волги и Урала, которые могут значительно уменьшиться, заявил зам директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Петр Завьялов.

«Если объем воды в Каспии продолжит снижаться, это скажется на состоянии дельт крупных рек, которые впадают в море. В первую очередь Волги и Урала. По некоторым оценкам, их экосистемы в районе устья могут потерять до 10% своей площади. При этом изменятся растительность и животный мир», — передали «Известия» слова Петра Завьялова. Он озвучил такую обеспокоенность на заседании президиума Российской академии наук (РАН). Замдиректора подчеркнул, что делать определенные прогнозы насчет Каспийского моря крайне сложно, в частности, из-за того, что оно поделено между пятью прибрежными странами.

По словам Завьялова, уменьшение объема воды в Каспийском море началось в середине 90-х. В настоящее время средний уровень водоема находится на одной из самых малых отметок за всю историю — 28,7 метров.

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Снижение уровня Каспийского моря ниже критического может спровоцировать серьезные изменения в экосистеме и повлиять на хозяйственную деятельность в регионе. Особенно это касается дельт Волги и Урала, которые могут значительно уменьшиться, заявил зам директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Петр Завьялов. «Если объем воды в Каспии продолжит снижаться, это скажется на состоянии дельт крупных рек, которые впадают в море. В первую очередь Волги и Урала. По некоторым оценкам, их экосистемы в районе устья могут потерять до 10% своей площади. При этом изменятся растительность и животный мир», — передали «Известия» слова Петра Завьялова. Он озвучил такую обеспокоенность на заседании президиума Российской академии наук (РАН). Замдиректора подчеркнул, что делать определенные прогнозы насчет Каспийского моря крайне сложно, в частности, из-за того, что оно поделено между пятью прибрежными странами. По словам Завьялова, уменьшение объема воды в Каспийском море началось в середине 90-х. В настоящее время средний уровень водоема находится на одной из самых малых отметок за всю историю — 28,7 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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