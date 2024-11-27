Ученые предупредили о катастрофе, грозящей Каспийскому морю

Снижение уровня Каспийского моря ниже критического может спровоцировать серьезные изменения в экосистеме и повлиять на хозяйственную деятельность в регионе. Особенно это касается дельт Волги и Урала, которые могут значительно уменьшиться, заявил зам директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Петр Завьялов.
«Если объем воды в Каспии продолжит снижаться, это скажется на состоянии дельт крупных рек, которые впадают в море. В первую очередь Волги и Урала. По некоторым оценкам, их экосистемы в районе устья могут потерять до 10% своей площади. При этом изменятся растительность и животный мир», — передали «Известия» слова Петра Завьялова. Он озвучил такую обеспокоенность на заседании президиума Российской академии наук (РАН). Замдиректора подчеркнул, что делать определенные прогнозы насчет Каспийского моря крайне сложно, в частности, из-за того, что оно поделено между пятью прибрежными странами.
По словам Завьялова, уменьшение объема воды в Каспийском море началось в середине 90-х. В настоящее время средний уровень водоема находится на одной из самых малых отметок за всю историю — 28,7 метров.
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