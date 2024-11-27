Генпрокурор РФ Краснов поручил проверить законодательство Челябинской области

Игорь Краснов находится с рабочим визитом в Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генпрокурор РФ Игорь Краснов во время визита в Челябинск 27 ноября дал поручение проверить законодательство области на «соответствие нынешним реалиям». Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Проблемы участников СВО — одна из основных тем. По данному случаю Краснов поручил проверить законодательство области, дабы исключить случаи нарушения прав бойцов и их семей», — рассказал читатель.

В случае подобных нарушений прокуратурой области должны инициироваться проверки. Интересы граждан должны быть защищены.

Краснов прибыл в Челябинскую область 27 ноября. У трапа самолета его встречал заместитель Генпрокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев. После делегация отправилась на возложение венков к Мемориальному комплексу «Вечный огонь». В настоящее время Генпрокурор участвует в приеме граждан.