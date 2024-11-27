Генпрокурор РФ Краснов поручил проверить законодательство Челябинской области

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, краснов игорь
Игорь Краснов находится с рабочим визитом в Челябинской области Фото:

Генпрокурор РФ Игорь Краснов во время визита в Челябинск 27 ноября дал поручение проверить законодательство области на «соответствие нынешним реалиям». Об этом URA.RU сообщил читатель.

«Проблемы участников СВО — одна из основных тем. По данному случаю Краснов поручил проверить законодательство области, дабы исключить случаи нарушения прав бойцов и их семей», — рассказал читатель.

В случае подобных нарушений прокуратурой области должны инициироваться проверки. Интересы граждан должны быть защищены.

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В Челябинск приехал Генпрокурор РФ Краснов

Краснов прибыл в Челябинскую область 27 ноября. У трапа самолета его встречал заместитель Генпрокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев. После делегация отправилась на возложение венков к Мемориальному комплексу «Вечный огонь». В настоящее время Генпрокурор участвует в приеме граждан.

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Генпрокурор РФ Игорь Краснов во время визита в Челябинск 27 ноября дал поручение проверить законодательство области на «соответствие нынешним реалиям». Об этом URA.RU сообщил читатель. «Проблемы участников СВО — одна из основных тем. По данному случаю Краснов поручил проверить законодательство области, дабы исключить случаи нарушения прав бойцов и их семей», — рассказал читатель. В случае подобных нарушений прокуратурой области должны инициироваться проверки. Интересы граждан должны быть защищены. Краснов прибыл в Челябинскую область 27 ноября. У трапа самолета его встречал заместитель Генпрокурора РФ по УрФО Сергей Зайцев. После делегация отправилась на возложение венков к Мемориальному комплексу «Вечный огонь». В настоящее время Генпрокурор участвует в приеме граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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