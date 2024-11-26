В Дегтярске (Свердловская область) силовики нагрянули к мэру Вадиму Пильникову, его заместителю Андрею Ильину и директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде.
«Ильина с утра привезли в администрацию в сопровождении спецназа на следственные действия. Также оперативники работают с Пильниковым и Капустником», — поделился собеседник. Дозвониться до Пильникова не удалось. В мэрии Дегтярска на звонок корреспондента также не ответили. Капустник заявил корреспонденту, что находится дома на больничном, но о визите правоохранителей в мэрию слышал.
По словам источника, фигурантам могут вменять статьи УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». В свердловском СКР заявили, что не обладают информацией по теме.
URA.RU также связалось с официальным представителем свердловского ГУ МВД полковником Валерием Горелых. Он в интересах следствия от комментариев пока воздержался, но пообещал вернуться к теме, как только это станет возможно.
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