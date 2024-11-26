Спецназ нагрянул к руководству свердловского города

Правоохранители пришли к мэру Дегтярска Пильникову

27 ноября 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

В мэрии Дегтярска проходят следственные действия Фото: Илья Московец © URA.RU В Дегтярске (Свердловская область) силовики нагрянули к мэру Вадиму Пильникову, его заместителю Андрею Ильину и директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Ильина с утра привезли в администрацию в сопровождении спецназа на следственные действия. Также оперативники работают с Пильниковым и Капустником», — поделился собеседник. Дозвониться до Пильникова не удалось. В мэрии Дегтярска на звонок корреспондента также не ответили. Капустник заявил корреспонденту, что находится дома на больничном, но о визите правоохранителей в мэрию слышал. По словам источника, фигурантам могут вменять статьи УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». В свердловском СКР заявили, что не обладают информацией по теме. URA.RU также связалось с официальным представителем свердловского ГУ МВД полковником Валерием Горелых. Он в интересах следствия от комментариев пока воздержался, но пообещал вернуться к теме, как только это станет возможно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дегтярске (Свердловская область) силовики нагрянули к мэру Вадиму Пильникову, его заместителю Андрею Ильину и директору МКУ «УЖКХ» Игорю Капустнику. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Ильина с утра привезли в администрацию в сопровождении спецназа на следственные действия. Также оперативники работают с Пильниковым и Капустником», — поделился собеседник. Дозвониться до Пильникова не удалось. В мэрии Дегтярска на звонок корреспондента также не ответили. Капустник заявил корреспонденту, что находится дома на больничном, но о визите правоохранителей в мэрию слышал. По словам источника, фигурантам могут вменять статьи УК РФ «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». В свердловском СКР заявили, что не обладают информацией по теме. URA.RU также связалось с официальным представителем свердловского ГУ МВД полковником Валерием Горелых. Он в интересах следствия от комментариев пока воздержался, но пообещал вернуться к теме, как только это станет возможно.