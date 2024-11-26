26 ноября 2024

При обысках у свердловских чиновников нашли ценности на 60 миллионов

У мэра Дегтярска Пильникова и его зама нашли ценности на 60 миллионов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Глава Дегтярска на связь с URA.RU не выходит Фото:

Свердловские силовики во время обысков у мэра Дегтярска Вадима Пильникова и его зама Андрея Ильина якобы нашли ценности на 60 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«У одного из них найден автомобиль, стоимостью около 16 миллионов рублей. Найдены деньги наличкой и украшения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Ильина с утра привезли в администрацию на следственные действия. Против него, по слухам, возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». Также правоохранители якобы работают с директором МКУ «УЖКХ» Игорем Капустником. Тот заявил URA.RU, что находится на больничном, но о визите «погон» в мэрию слышал.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых от комментариев в интересах следствия пока воздержался, но пообещал вернуться к теме, как только это станет возможно. В областном СКР заявили, что не владеют информацией. Сам Пильников и в администрации Дегтярска на звонок URA.RU не ответили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские силовики во время обысков у мэра Дегтярска Вадима Пильникова и его зама Андрея Ильина якобы нашли ценности на 60 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «У одного из них найден автомобиль, стоимостью около 16 миллионов рублей. Найдены деньги наличкой и украшения», — сказал собеседник агентства. По его словам, Ильина с утра привезли в администрацию на следственные действия. Против него, по слухам, возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». Также правоохранители якобы работают с директором МКУ «УЖКХ» Игорем Капустником. Тот заявил URA.RU, что находится на больничном, но о визите «погон» в мэрию слышал. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых от комментариев в интересах следствия пока воздержался, но пообещал вернуться к теме, как только это станет возможно. В областном СКР заявили, что не владеют информацией. Сам Пильников и в администрации Дегтярска на звонок URA.RU не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...