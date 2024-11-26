При обысках у свердловских чиновников нашли ценности на 60 миллионов

У мэра Дегтярска Пильникова и его зама нашли ценности на 60 миллионов

27 ноября 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Глава Дегтярска на связь с URA.RU не выходит Фото: Сергей Русанов © URA.RU Свердловские силовики во время обысков у мэра Дегтярска Вадима Пильникова и его зама Андрея Ильина якобы нашли ценности на 60 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «У одного из них найден автомобиль, стоимостью около 16 миллионов рублей. Найдены деньги наличкой и украшения», — сказал собеседник агентства. По его словам, Ильина с утра привезли в администрацию на следственные действия. Против него, по слухам, возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». Также правоохранители якобы работают с директором МКУ «УЖКХ» Игорем Капустником. Тот заявил URA.RU, что находится на больничном, но о визите «погон» в мэрию слышал. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых от комментариев в интересах следствия пока воздержался, но пообещал вернуться к теме, как только это станет возможно. В областном СКР заявили, что не владеют информацией. Сам Пильников и в администрации Дегтярска на звонок URA.RU не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские силовики во время обысков у мэра Дегтярска Вадима Пильникова и его зама Андрея Ильина якобы нашли ценности на 60 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «У одного из них найден автомобиль, стоимостью около 16 миллионов рублей. Найдены деньги наличкой и украшения», — сказал собеседник агентства. По его словам, Ильина с утра привезли в администрацию на следственные действия. Против него, по слухам, возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Взяточничество в особо крупном размере». Также правоохранители якобы работают с директором МКУ «УЖКХ» Игорем Капустником. Тот заявил URA.RU, что находится на больничном, но о визите «погон» в мэрию слышал. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД полковник Валерий Горелых от комментариев в интересах следствия пока воздержался, но пообещал вернуться к теме, как только это станет возможно. В областном СКР заявили, что не владеют информацией. Сам Пильников и в администрации Дегтярска на звонок URA.RU не ответили.