Shot: украинская ДРГ пыталась прорваться в РФ на американском БТР. Видео

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ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область
ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР M113. Пехотинцы ВСУ планировали захватить окраину российского села Журавлевка, однако их атака была отражена благодаря оперативному применению российского FPV-дрона.

«Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР. Пехотинцы хотели захватить окраину российского села, но получили удар FPV-дроном», — пишет telegram-канал Shot.

После этого бойцы ВСУ приняли решение бежать, и в результате украинская группа потеряла одного из своих раненых солдат, оставив его на поле боя. Российский беспилотник снял на камеру неудачную попытку прорыва.

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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР M113. Пехотинцы ВСУ планировали захватить окраину российского села Журавлевка, однако их атака была отражена благодаря оперативному применению российского FPV-дрона. «Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР. Пехотинцы хотели захватить окраину российского села, но получили удар FPV-дроном», — пишет telegram-канал Shot. После этого бойцы ВСУ приняли решение бежать, и в результате украинская группа потеряла одного из своих раненых солдат, оставив его на поле боя. Российский беспилотник снял на камеру неудачную попытку прорыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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