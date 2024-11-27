Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР M113. Пехотинцы ВСУ планировали захватить окраину российского села Журавлевка, однако их атака была отражена благодаря оперативному применению российского FPV-дрона.
«Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область на американском БТР. Пехотинцы хотели захватить окраину российского села, но получили удар FPV-дроном», — пишет telegram-канал Shot.
После этого бойцы ВСУ приняли решение бежать, и в результате украинская группа потеряла одного из своих раненых солдат, оставив его на поле боя. Российский беспилотник снял на камеру неудачную попытку прорыва.
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