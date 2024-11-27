Совфед одобрил наказание за слив персональных данных

Совет Федерации одобрил новый закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконное распространение персональных данных, полученных нелегальным путем. Закон вводит строгие меры за использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации с персональными данными без законного основания, а также за создание ресурсов для таких действий.
Закон предусматривает наказание за нелегальное обращение с персональными данными. В частности, получение неправомерного доступа к системам их обработки повлечет за собой лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до 300 тысяч рублей. Дополнительные ужесточения касаются случаев, связанных с незаконным получением данных несовершеннолетних и специальных категорий данных, а также с их трансграничной передачей. Совфед одобрил закон на заседании в среду, содержание закона передает РИА Новости.
Закон также ужесточает наказание за преступления, совершенные организованной группой или повлекшие тяжкие последствия. В таких случаях предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до трех миллионов рублей.
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