Совфед одобрил наказание за слив персональных данных

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За незаконное обращение с персональными данными может последовать лишение свободы на срок до четырех лет
За незаконное обращение с персональными данными может последовать лишение свободы на срок до четырех лет Фото:

Совет Федерации одобрил новый закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконное распространение персональных данных, полученных нелегальным путем. Закон вводит строгие меры за использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации с персональными данными без законного основания, а также за создание ресурсов для таких действий.

Закон предусматривает наказание за нелегальное обращение с персональными данными. В частности, получение неправомерного доступа к системам их обработки повлечет за собой лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до 300 тысяч рублей. Дополнительные ужесточения касаются случаев, связанных с незаконным получением данных несовершеннолетних и специальных категорий данных, а также с их трансграничной передачей. Совфед одобрил закон на заседании в среду, содержание закона передает РИА Новости.

Закон также ужесточает наказание за преступления, совершенные организованной группой или повлекшие тяжкие последствия. В таких случаях предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до трех миллионов рублей.

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Совет Федерации одобрил новый закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконное распространение персональных данных, полученных нелегальным путем. Закон вводит строгие меры за использование, передачу, сбор и хранение компьютерной информации с персональными данными без законного основания, а также за создание ресурсов для таких действий. Закон предусматривает наказание за нелегальное обращение с персональными данными. В частности, получение неправомерного доступа к системам их обработки повлечет за собой лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до 300 тысяч рублей. Дополнительные ужесточения касаются случаев, связанных с незаконным получением данных несовершеннолетних и специальных категорий данных, а также с их трансграничной передачей. Совфед одобрил закон на заседании в среду, содержание закона передает РИА Новости. Закон также ужесточает наказание за преступления, совершенные организованной группой или повлекшие тяжкие последствия. В таких случаях предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до трех миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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