В Тобольске с молотка пустят памятник архитектуры

Торги состоятся во втором квартале 2025 года
В Тобольске продадут памятник архитектуры — «Торговый дом 1760 года». Информация представлена на сайте ДОМ.РФ.
«Список объектов и участков в аукционе: здание и земельный участок на Базарной площади, 5. Начальная цена не определена, о бщая площадь лота — 1 800 квадратных метров», — говорится на сайте торгов.
По данному адресу расположен памятник архитектуры и градостроительства — «Торговый дом 1760 года». Бывшее здание питейного заведения, которое относится к числу наиболее ранних построек Тобольска, попытаются реализовать во втором квартале 2025 года.
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