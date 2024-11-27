В Тобольске с молотка пустят памятник архитектуры

В Тобольске с торгов продадут торговый дом 1760 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торги состоятся во втором квартале 2025 года
Торги состоятся во втором квартале 2025 года Фото:

В Тобольске продадут памятник архитектуры — «Торговый дом 1760 года». Информация представлена на сайте ДОМ.РФ.

«Список объектов и участков в аукционе: здание и земельный участок на Базарной площади, 5. Начальная цена не определена, о бщая площадь лота — 1 800 квадратных метров», — говорится на сайте торгов.

По данному адресу расположен памятник архитектуры и градостроительства — «Торговый дом 1760 года». Бывшее здание питейного заведения, которое относится к числу наиболее ранних построек Тобольска, попытаются реализовать во втором квартале 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске продадут памятник архитектуры — «Торговый дом 1760 года». Информация представлена на сайте ДОМ.РФ. «Список объектов и участков в аукционе: здание и земельный участок на Базарной площади, 5. Начальная цена не определена, о  бщая площадь лота — 1 800 квадратных метров», — говорится на сайте торгов. По данному адресу расположен памятник архитектуры и градостроительства — «Торговый дом 1760 года». Бывшее здание питейного заведения, которое относится к числу наиболее ранних построек Тобольска, попытаются реализовать во втором квартале 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...