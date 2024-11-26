В Пермском крае отключат телевидение и радио

В Пермском крае в начале декабря отключат 20 каналов Российской телевизионной радиовещательной сети №1 и №2 и радиовещание для проведения плановых работ. Об этом рассказали в Пермском филиале РТРС.
Согласно спику, отключение максимум на один час запланировано в селе Большая Соснова (2 декабря), поселке Ильинский (3 декабря), Чермозе (4 декабря), Добрянке (5 декабря) в период с 10:00 до 18:00. В Александровске 5 декабря телевидение и радио перестанет работать примерно на десять минут в период с 13:00 до 14:00.
К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.
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В Пермском крае в начале декабря отключат 20 каналов Российской телевизионной радиовещательной сети №1 и №2 и радиовещание для проведения плановых работ. Об этом рассказали в Пермском филиале РТРС. Согласно спику, отключение максимум на один час запланировано в селе Большая Соснова (2 декабря), поселке Ильинский (3 декабря), Чермозе (4 декабря), Добрянке (5 декабря) в период с 10:00 до 18:00. В Александровске 5 декабря телевидение и радио перестанет работать примерно на десять минут в период с 13:00 до 14:00. К РТРС-1 относятся «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В мультиплекс РТРС-2 входят телеканалы: СТС, ТНТ, РЕН ТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир», МУЗ-ТВ.