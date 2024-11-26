В ХМАО откроется резиденция хантыйского Деда Мороза

В Нижневартовске с 14 декабря откроется резиденция хантыйского Деда Мороза Ищки–Ики. Для посетителей подготовили развлекательную программу с предсказаниями и традиционными играми народов ханты и манси.
«Гостей встретит экскурсовод, он проведет всех по новогодним маршрутам. В программе — мастер-классы, например, можно изготовить оберег, а также традиционные северные игры. Еще посетителям предлагают узнать об обрядах народов ханты и манси и услышать предсказание на будущий год», — узнал корреспондент URA.RU в спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга».
Посетить новогоднюю локацию можно по предварительной записи. По планам резиденция будет работать до 10 января.
Вотчина Деда Мороза также распахнет двери и в Мегионе. Гостей ждут с 19 декабря.
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