26 ноября 2024

В ХМАО откроется резиденция хантыйского Деда Мороза

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Резиденция Деда Мороза в Нижневартовске начнет работу с 14 декабря
Резиденция Деда Мороза в Нижневартовске начнет работу с 14 декабря Фото:

В Нижневартовске с 14 декабря откроется резиденция хантыйского Деда Мороза Ищки–Ики. Для посетителей подготовили развлекательную программу с предсказаниями и традиционными играми народов ханты и манси.

«Гостей встретит экскурсовод, он проведет всех по новогодним маршрутам. В программе — мастер-классы, например, можно изготовить оберег, а также традиционные северные игры. Еще посетителям предлагают узнать об обрядах народов ханты и манси и услышать предсказание на будущий год», — узнал корреспондент URA.RU в спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга».

Посетить новогоднюю локацию можно по предварительной записи. По планам резиденция будет работать до 10 января.

Вотчина Деда Мороза также распахнет двери и в Мегионе. Гостей ждут с 19 декабря.

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В Нижневартовске с 14 декабря откроется резиденция хантыйского Деда Мороза Ищки–Ики. Для посетителей подготовили развлекательную программу с предсказаниями и традиционными играми народов ханты и манси. «Гостей встретит экскурсовод, он проведет всех по новогодним маршрутам. В программе — мастер-классы, например, можно изготовить оберег, а также традиционные северные игры. Еще посетителям предлагают узнать об обрядах народов ханты и манси и услышать предсказание на будущий год», — узнал корреспондент URA.RU в спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга». Посетить новогоднюю локацию можно по предварительной записи. По планам резиденция будет работать до 10 января. Вотчина Деда Мороза также распахнет двери и в Мегионе. Гостей ждут с 19 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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