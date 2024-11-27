Командующий РВСН: Россия сдерживает агрессию и без применения ядерного оружия

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России играют ключевую роль в сдерживании потенциальной агрессии без применения ядерного оружия на фоне усиления международных напряженностей. Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
«В условиях сложной военно-политической обстановки, связанной с проведением специальной военной операции на Украине... и усилением военной активности НАТО в зоне наших интересов на западных границах, Ракетные войска стратегического назначения, являясь мощным, высокотехнологичным и динамично развивающимся родом войск, продолжают обеспечивать сдерживание крупномасштабной агрессии против России и ее союзников без применения ядерного оружия», — отметил Каракаев в материале издания «Вестник военного обозревателя».
Командующий РВСН также упомянул о значительных успехах в модернизации арсенала. В частности, в рамках государственной программы вооружений были введены в строй ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард», а также продолжается работа по вводу в эксплуатацию новейшего ракетного комплекса «Сармат». Каракаев подчеркнул, что уже более 88% ракетного состава РВСН составляют современные образцы вооружения.
Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что ракетный комплекс «Орешник» может поражать цели на всей территории Европы. Он также подчеркнул, что решение о разработке подвижного грунтового комплекса средней дальности «Орешник» было принято в июле 2023 года, пишет «Национальная служба новостей».
Президент России Владимир Путин сообщил, что оборонный комплекс РФ, помимо «Орешника», разрабатывает целую линейку ракет средней и меньшей дальности. По его словам, по результатам испытаний это оружие также пойдет в серию, пишет «Царьград». Глава государства подчеркнул, что таким образом «складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности».
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