Как выбрать идеальную экипировку для лыж и сноуборда

Руководство по выбору снаряжения для горных лыж и сноуборда
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Как правильно выбрать снаряжение для горных лыж и сноуборда
Как правильно выбрать снаряжение для горных лыж и сноуборда Фото:

Катание на горных лыжах и сноуборде — увлекательное и захватывающее занятие, которое с каждым годом привлекает все больше поклонников. Но чтобы получить максимум удовольствия и безопасности от этого вида спорта, крайне важно правильно подобрать снаряжение. В этой статье URA.RU подробно расскажет, на что обратить внимание при выборе лыж, сноуборда, ботинок и другой экипировки.

Выбор горных лыж

Прежде чем отправляться в магазин за новыми лыжами, нужно определиться с уровнем катания и стилем, который вам больше всего подходит. Для новичков лучшим выбором станут универсальные модели лыж для разных типов склонов и снега. Они достаточно широкие и мягкие, что облегчает управление и маневренность.

Более опытным лыжникам, предпочитающим скоростное катание, стоит обратить внимание на узкие и жесткие модели. А любителям катания вне трасс по нетронутому снегу подойдут специальные широкие лыжи с большим рокером (загнутым носком и пяткой).

Также при выборе лыж нужно учитывать рост и вес. Оптимальная длина для новичков — примерно до уровня подбородка, для продвинутых лыжников — до уровня глаз или даже чуть выше. Что касается ширины, то для катания по подготовленным трассам достаточно 75-85 мм под ботинком, а для нетронутого снега лучше выбрать модели от 100 мм.

Горнолыжные ботинки и крепления

При выборе лыж важно обратить внимание на их качество
При выборе лыж важно обратить внимание на их качество
Фото:

При выборе ботинок обязательно нужно учитывать свой уровень и стиль катания, а также особенности стопы. Новичкам лучше остановиться на мягких и легких ботинках с широкой колодкой. Они позволяют лучше чувствовать лыжи и склон, а также меньше утомляют ноги при длительном катании.

Для агрессивного катания и высоких скоростей больше подойдут жесткие ботинки с узкой колодкой. Они обеспечивают четкую передачу усилий на лыжи и лучший контроль на склоне.

При примерке ботинок необходимо убедиться, что они плотно охватывают ногу, но при этом не вызывают сильного дискомфорта и болевых ощущений. Носок должен слегка упираться в переднюю часть ботинка, а пятка — полностью прилегать к задней части. Носки должны быть тонкими и хорошо отводить влагу.

Крепления отвечают за надежную фиксацию ботинка и безопасное открепление лыж в случае падения. При выборе креплений нужно учитывать ширину лыж, вес лыжника и уровень катания.

Жесткость креплений измеряется специальным показателем DIN. Чем он выше, тем сложнее будет открепиться от лыж при падении, поэтому для новичков рекомендуются значения 2-7, а для экспертов — 8-14. Также полезно обращать внимание на возможность регулировки и точной подстройки креплений под размер ботинка.

Выбор сноуборда

Как и в случае с горными лыжами, выбор сноуборда зависит от уровня катания, стиля и предпочитаемого типа склонов. Новичкам лучше начинать с универсальных досок средней жесткости, которые одинаково хорошо ведут себя и на трассах, и в парке для трюков.

Для трюков в сноупарке подойдут более мягкие и короткие доски. А для катания вне трасс по глубокому снегу стоит выбрать жесткий и длинный сноуборд с направленной формой и глубоким прогибом.

Длина сноуборда должна примерно доставать до подбородка. Также важно учитывать ширину доски — чем она больше, тем лучше сноуборд ведет себя на мягком снегу, но при этом им сложнее управлять на жестком склоне.

Ботинки для сноуборда и крепления

Прогиб сноуборда влияет на распределение веса райдера по всей доске
Прогиб сноуборда влияет на распределение веса райдера по всей доске
Фото:

В отличие от горнолыжных, сноубордические ботинки, как правило, более мягкие и удобные. Различают два основных типа: мягкие ботинки для трюков и катания в парке, и жесткие — для карвинга и катания вне трасс.

Мягкие ботинки легче и комфортнее, они лучше подходят для начинающих сноубордистов и любителей парка. Жесткие ботинки обеспечивают лучшую фиксацию стопы и более четкую передачу усилий на доску, что важно для агрессивного катания.

Ботинки должны плотно сидеть на ноге, но при этом нигде не давить и не натирать. Застегнутый ботинок должен ограничивать движения стопы вперед-назад и из стороны в сторону. Также обратите внимание на простоту и надежность системы шнуровки.

Сноубордические крепления делятся на два основных типа: мягкие ремешковые и жесткие. Мягкие крепления более универсальны, они лучше подходят для начинающих и прощают ошибки при катании. Жесткие крепления обеспечивают максимально четкий контроль доски, но требуют хорошей техники катания.

Крепления должны быть совместимы с ботинками. Для начинающих и любителей лучше подойдут мягкие крепления среднего размера, а для карвинга и катания вне трасс — жесткие крепления большего размера.

Остальная экипировка

Помимо лыж или сноуборда и ботинок, вам требуется специальная одежда и защита для комфорта и безопасности:

  • Шлем. Обязательный элемент защиты, который убережет голову от травм при падениях и столкновениях. Выбирайте шлем по размеру и обязательно примеряйте перед покупкой.
  • Маска. Защищает глаза от солнца, ветра и осадков. Выбирайте маску со сменными линзами для разной освещенности и хорошей вентиляцией.
  • Перчатки. Предпочтительнее выбирать специальные непромокаемые перчатки или варежки для сноуборда/лыж. Они защитят руки от холода и влаги.
  • Защита. В зависимости от стиля катания могут понадобиться наколенники, налокотники, защитные шорты и другие элементы. Особенно они актуальны для новичков в парке.
  • Термобелье, носки, куртка и брюки. Хорошо подойдет специальная дышащая и влагоотводящая одежда для катания. Она должна хорошо сохранять тепло, но при этом не создавать лишний вес и объем.

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Катание на горных лыжах и сноуборде — увлекательное и захватывающее занятие, которое с каждым годом привлекает все больше поклонников. Но чтобы получить максимум удовольствия и безопасности от этого вида спорта, крайне важно правильно подобрать снаряжение. В этой статье URA.RU подробно расскажет, на что обратить внимание при выборе лыж, сноуборда, ботинок и другой экипировки. Выбор горных лыж Прежде чем отправляться в магазин за новыми лыжами, нужно определиться с уровнем катания и стилем, который вам больше всего подходит. Для новичков лучшим выбором станут универсальные модели лыж для разных типов склонов и снега. Они достаточно широкие и мягкие, что облегчает управление и маневренность. Более опытным лыжникам, предпочитающим скоростное катание, стоит обратить внимание на узкие и жесткие модели. А любителям катания вне трасс по нетронутому снегу подойдут специальные широкие лыжи с большим рокером (загнутым носком и пяткой). Также при выборе лыж нужно учитывать рост и вес. Оптимальная длина для новичков — примерно до уровня подбородка, для продвинутых лыжников — до уровня глаз или даже чуть выше. Что касается ширины, то для катания по подготовленным трассам достаточно 75-85 мм под ботинком, а для нетронутого снега лучше выбрать модели от 100 мм. Горнолыжные ботинки и крепления При выборе ботинок обязательно нужно учитывать свой уровень и стиль катания, а также особенности стопы. Новичкам лучше остановиться на мягких и легких ботинках с широкой колодкой. Они позволяют лучше чувствовать лыжи и склон, а также меньше утомляют ноги при длительном катании. Для агрессивного катания и высоких скоростей больше подойдут жесткие ботинки с узкой колодкой. Они обеспечивают четкую передачу усилий на лыжи и лучший контроль на склоне. При примерке ботинок необходимо убедиться, что они плотно охватывают ногу, но при этом не вызывают сильного дискомфорта и болевых ощущений. Носок должен слегка упираться в переднюю часть ботинка, а пятка — полностью прилегать к задней части. Носки должны быть тонкими и хорошо отводить влагу. Крепления отвечают за надежную фиксацию ботинка и безопасное открепление лыж в случае падения. При выборе креплений нужно учитывать ширину лыж, вес лыжника и уровень катания. Жесткость креплений измеряется специальным показателем DIN. Чем он выше, тем сложнее будет открепиться от лыж при падении, поэтому для новичков рекомендуются значения 2-7, а для экспертов — 8-14. Также полезно обращать внимание на возможность регулировки и точной подстройки креплений под размер ботинка. Выбор сноуборда Как и в случае с горными лыжами, выбор сноуборда зависит от уровня катания, стиля и предпочитаемого типа склонов. Новичкам лучше начинать с универсальных досок средней жесткости, которые одинаково хорошо ведут себя и на трассах, и в парке для трюков. Для трюков в сноупарке подойдут более мягкие и короткие доски. А для катания вне трасс по глубокому снегу стоит выбрать жесткий и длинный сноуборд с направленной формой и глубоким прогибом. Длина сноуборда должна примерно доставать до подбородка. Также важно учитывать ширину доски — чем она больше, тем лучше сноуборд ведет себя на мягком снегу, но при этом им сложнее управлять на жестком склоне. Ботинки для сноуборда и крепления В отличие от горнолыжных, сноубордические ботинки, как правило, более мягкие и удобные. Различают два основных типа: мягкие ботинки для трюков и катания в парке, и жесткие — для карвинга и катания вне трасс. Мягкие ботинки легче и комфортнее, они лучше подходят для начинающих сноубордистов и любителей парка. Жесткие ботинки обеспечивают лучшую фиксацию стопы и более четкую передачу усилий на доску, что важно для агрессивного катания. Ботинки должны плотно сидеть на ноге, но при этом нигде не давить и не натирать. Застегнутый ботинок должен ограничивать движения стопы вперед-назад и из стороны в сторону. Также обратите внимание на простоту и надежность системы шнуровки. Сноубордические крепления делятся на два основных типа: мягкие ремешковые и жесткие. Мягкие крепления более универсальны, они лучше подходят для начинающих и прощают ошибки при катании. Жесткие крепления обеспечивают максимально четкий контроль доски, но требуют хорошей техники катания. Крепления должны быть совместимы с ботинками. Для начинающих и любителей лучше подойдут мягкие крепления среднего размера, а для карвинга и катания вне трасс — жесткие крепления большего размера. Остальная экипировка Помимо лыж или сноуборда и ботинок, вам требуется специальная одежда и защита для комфорта и безопасности:
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