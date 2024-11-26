26 ноября 2024

В Ханты-Мансийске закрывается ночной клуб

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной клуб «Дом культуры» прекращает работу
Ночной клуб «Дом культуры» прекращает работу Фото:

Ночной клуб «Дом культуры» в Ханты-Мансийске (ХМАО) объявил о закрытии. Для гостей устроят прощальную вечеринку. Об этом администраторы клуба сообщили в своем telegram-канале.

«В эти выходные мы в последний раз увидимся и проведем время вместе. „Дом культуры“ закрывается», — следует из сообщения. Причину закрытия администраторы не уточнили. На звонок корреспондента URA.RU в клубе не ответили.

«Дом культуры» открылся в Ханты-Мансийске в апреле. Он занял место бывшего городского клуба Vegas.

Ранее URA.RU сообщало о поножовщине, которую устроили посетители ночного клуба Grace в Нижневартовске. В ходе потасовки пострадали двое мужчин, их доставили в больницу с тяжелыми травмами. Подозреваемых, пырнувших вартовчан ножами, задержали.

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Ночной клуб «Дом культуры» в Ханты-Мансийске (ХМАО) объявил о закрытии. Для гостей устроят прощальную вечеринку. Об этом администраторы клуба сообщили в своем telegram-канале. «В эти выходные мы в последний раз увидимся и проведем время вместе. „Дом культуры“ закрывается», — следует из сообщения. Причину закрытия администраторы не уточнили. На звонок корреспондента URA.RU в клубе не ответили. «Дом культуры» открылся в Ханты-Мансийске в апреле. Он занял место бывшего городского клуба Vegas. Ранее URA.RU сообщало о поножовщине, которую устроили посетители ночного клуба Grace в Нижневартовске. В ходе потасовки пострадали двое мужчин, их доставили в больницу с тяжелыми травмами. Подозреваемых, пырнувших вартовчан ножами, задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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