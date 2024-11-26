В Ханты-Мансийске закрывается ночной клуб

Ночной клуб «Дом культуры» в Ханты-Мансийске (ХМАО) объявил о закрытии. Для гостей устроят прощальную вечеринку. Об этом администраторы клуба сообщили в своем telegram-канале.
«В эти выходные мы в последний раз увидимся и проведем время вместе. „Дом культуры“ закрывается», — следует из сообщения. Причину закрытия администраторы не уточнили. На звонок корреспондента URA.RU в клубе не ответили.
«Дом культуры» открылся в Ханты-Мансийске в апреле. Он занял место бывшего городского клуба Vegas.
Ранее URA.RU сообщало о поножовщине, которую устроили посетители ночного клуба Grace в Нижневартовске. В ходе потасовки пострадали двое мужчин, их доставили в больницу с тяжелыми травмами. Подозреваемых, пырнувших вартовчан ножами, задержали.
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