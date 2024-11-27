Суд заставил строителей убрать вахтовый городок от трубопровода «Газпрома» в ХМАО

«Газпром трансгаз Югорск» добился переноса поселка в Березовском районе ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд заставил ремонтников убрать вахтовый поселок от газопровода в ХМАО
Суд заставил ремонтников убрать вахтовый поселок от газопровода в ХМАО Фото:

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее предприятие ПАО «Газпром») через суд добилась переноса вахтового городка строительной компании, который оказался слишком близко к магистральному газопроводу. Посёлок вахтовиков компании «Нефтегазстрой» находился в лесничестве Березовского района ХМАО.

«Суд решил обязать ООО „Нефтегазстрой“ в течение 30-ти дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения зоны минимальных расстояний магистрального газопровода в Березовском районе, Березовское участковое лесничество, урочище Березовское. Запретить обществу использовать временный жилой городок», — говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении URA.RU.

Городок построили подрядчики, которые ремонтировали этот участок. Он был расположен всего в 65 метрах от газопровода компании «Газпром трансгаз Югорск». Согласно действующим правилам, минимальное расстояние от жилых объектов до трубопровода должно составлять 350 метров.

Агентство URA.RU направило запросы в «Газпром трансгаз Югорск» и «Нефтегазстрой», чтобы узнать их позицию. На момент публикации ответа от компаний не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром трансгаз Югорск»» подала в суд на подрядчика из Калуги — «Нефтегазстрой» с требованием убрать вахтовый поселок, расположенный близко к газопроводу. Суд принял исковое заявление газовиков и возбудил производство по делу.

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Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее предприятие ПАО «Газпром») через суд добилась переноса вахтового городка строительной компании, который оказался слишком близко к магистральному газопроводу. Посёлок вахтовиков компании «Нефтегазстрой» находился в лесничестве Березовского района ХМАО. «Суд решил обязать ООО „Нефтегазстрой“ в течение 30-ти дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения зоны минимальных расстояний магистрального газопровода в Березовском районе, Березовское участковое лесничество, урочище Березовское. Запретить обществу использовать временный жилой городок», — говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении URA.RU. Городок построили подрядчики, которые ремонтировали этот участок. Он был расположен всего в 65 метрах от газопровода компании «Газпром трансгаз Югорск». Согласно действующим правилам, минимальное расстояние от жилых объектов до трубопровода должно составлять 350 метров. Агентство URA.RU направило запросы в «Газпром трансгаз Югорск» и «Нефтегазстрой», чтобы узнать их позицию. На момент публикации ответа от компаний не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Газпром трансгаз Югорск»» подала в суд на подрядчика из Калуги — «Нефтегазстрой» с требованием убрать вахтовый поселок, расположенный близко к газопроводу. Суд принял исковое заявление газовиков и возбудил производство по делу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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