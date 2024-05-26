«Дочка» «Газпрома» в ХМАО судится с подрядчиками из-за вахтового поселка

Компания «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») подала в суд на подрядчика из Калуги — «Нефтегазстрой» с требованием убрать вахтовый поселок, расположенный близко к газопроводу. По информации арбитражного суда ХМАО, городок вахтовиков расположен на территории лесничества в Березовском районе.
«ООО „Газпром трансгаз Югорск“ обратилось в Арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „Нефтегазстрой“ с требованиями устранить нарушения зоны минимальных расстояний магистрального газопровода „СРТО — Торжок (Перегребное — Пунга — Ухта)“ путем освобождения лесного участка в Березовском районе (Березовское участковое лесничество, урочище Березовское) от временного жилого городка. Запретить предприятию использовать временный жилой городок, расположенный на лесном участке», — указано в документах арбитражного суда ХМАО на официальном сайте.
Суд принял исковое заявление газовиков и возбудил производство по делу. Заседание состоится в начале июня. Агентство направило в компанию «Газпром трансгаз Югорск» и в ООО «Нефтегазстрой» запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что генеральный директор компании "Газпром трансгаз Югорск"» Алексей Кшесинский назначил нового заместителя по корпоративной защите. Вакантную должность занял Абай Иликпаев, который прежде возглавлял службу корпоративной защиты предприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!