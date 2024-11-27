Развожаев: атака на Севастополь успешно отбита

В Севастополе успешно отражена атака ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его информации, в ходе операции не было нанесено ущерба гражданским объектам. В рамках воздушной тревоги были сбиты украинские ракеты и беспилотники.
«Наши военные успешно отразили атаку ВСУ на Севастополь. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
По его словам, ходе воздушной тревоги над акваторией в районе северного побережья было уничтожено две ракеты. После этого угроза ракетного удара была снята. Губернатор отметил, что все пять дронов ВСУ были сбиты над морской акваторией.
Ранее Минобороны России сообщило, что над Крымом и Черным морем уничтожено 25 украинских беспилотников. Детали атаки пока не раскрываются. Ведомство подчеркнуло эффективность работы дежурных средств ПВО.
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