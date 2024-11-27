Водителям с непогашенной судимостью запретят перевозить детей

Водителям автобусов, у которых имеется неснятая или непогашенная судимость, могут запретить организованные перевозки детей. Это следует из изменений в Трудовом кодексе, вынесенных на обсуждение Министерством транспорта РФ.
«Предлагается также распространить на них [водителей детских автобусов] требования, ранее предусмотренные исключительно для водителей легковых такси, которые не допускаются к осуществлению профессиональной деятельности в случае наличия неснятой или непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления», — сказано на сайте Минтранса РФ. Среди упомянутых преступлений: убийство, похищение человека, изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, грабеж.
Также предлагается запретить перевозку детей тем водителям, кто подвергается уголовному преследованию за совершение перечисленных преступлений. На водителей же детских автобусов в настоящее время распространяются общие требования ТК для водителей общественного транспорта.
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