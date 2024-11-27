Водителям с непогашенной судимостью запретят перевозить детей

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Водителей с неснятой и непогашенной судимостью, а также за которыми ведется уголовное преследование, могут запретить перевозить детей на автобусах
Водителей с неснятой и непогашенной судимостью, а также за которыми ведется уголовное преследование, могут запретить перевозить детей на автобусах Фото:

Водителям автобусов, у которых имеется неснятая или непогашенная судимость, могут запретить организованные перевозки детей. Это следует из изменений в Трудовом кодексе, вынесенных на обсуждение Министерством транспорта РФ. 

«Предлагается также распространить на них [водителей детских автобусов] требования, ранее предусмотренные исключительно для водителей легковых такси, которые не допускаются к осуществлению профессиональной деятельности в случае наличия неснятой или непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления», — сказано на сайте Минтранса РФ. Среди упомянутых преступлений: убийство, похищение человека, изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, грабеж. 

Также предлагается запретить перевозку детей тем водителям, кто подвергается уголовному преследованию за совершение перечисленных преступлений. На водителей же детских автобусов в настоящее время распространяются общие требования ТК для водителей общественного транспорта. 

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Водителям автобусов, у которых имеется неснятая или непогашенная судимость, могут запретить организованные перевозки детей. Это следует из изменений в Трудовом кодексе, вынесенных на обсуждение Министерством транспорта РФ.  «Предлагается также распространить на них [водителей детских автобусов] требования, ранее предусмотренные исключительно для водителей легковых такси, которые не допускаются к осуществлению профессиональной деятельности в случае наличия неснятой или непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления», — сказано на сайте Минтранса РФ. Среди упомянутых преступлений: убийство, похищение человека, изнасилование, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, грабеж.  Также предлагается запретить перевозку детей тем водителям, кто подвергается уголовному преследованию за совершение перечисленных преступлений. На водителей же детских автобусов в настоящее время распространяются общие требования ТК для водителей общественного транспорта. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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