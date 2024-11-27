В Екатеринбург приехал замглавы МИД Рябков

Рябков приехал в Екатеринбург на встречу с делегациями стран-членов БРИКС
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Пресс-конференция заместителя Министра иностранных дел России Сергея Рябкова. Москва, рябков сергей
Сергей Рябков возглавил российскую делегацию Фото:

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков возглавил российскую делегацию на заключительном заседании шерп и су-шерп стран БРИКС в Екатеринбурге. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Свердловская область на два дня станет центром деловой международной коммуникации. Сергей Рябков поприветствовал участников встречи в уральской столице», — следует из сообщения.

Мероприятие проходит в рамках российского председательства в БРИКС. В нем участвуют делегации из десяти стран, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, ОАЭ, Эфиопию, ЮАР, Иран и Саудовскую Аравию. Гости уже успели ознакомиться с историей Екатеринбурга и посетили музей истории камнерезного и ювелирного искусства.

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков возглавил российскую делегацию на заключительном заседании шерп и су-шерп стран БРИКС в Екатеринбурге. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Свердловская область на два дня станет центром деловой международной коммуникации. Сергей Рябков поприветствовал участников встречи в уральской столице», — следует из сообщения. Мероприятие проходит в рамках российского председательства в БРИКС. В нем участвуют делегации из десяти стран, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, ОАЭ, Эфиопию, ЮАР, Иран и Саудовскую Аравию. Гости уже успели ознакомиться с историей Екатеринбурга и посетили музей истории камнерезного и ювелирного искусства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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