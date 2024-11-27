Полиция взялась за старшеклассниц, устроивших драку в ХМАО

Полиция проводит проверку из-за драки старшеклассниц в Излучинске (Нижневартовский район). Об этом URA.RU сообщили в окружном УМВД.
«Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.
Тем временем, по версии инсайдера агентства в силовых структурах, пострадали обе школьницы. О том, кто первым начал драку, пока не известно. Она произошла в одном из подъездов жилого дома. Старшеклассницы нанесли друг другу ссадины и синяки. А в полицию заявления написали родители обеих девочек.
«После того, как у них будут закрыты больничные должны быть назначены необходимые экспертизы. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении обеих девочек к ответственности по побоям. Будет ли это административная или уголовная, покажет проверка», — добавляет источник. Силовики также проверят действия родителей.
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