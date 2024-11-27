Полиция взялась за старшеклассниц, устроивших драку в ХМАО

Полиция начала проверку из-за драки школьниц в Излучинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьницы подрались из-за конфликта в Излучинске
Школьницы подрались из-за конфликта в Излучинске Фото:

Полиция проводит проверку из-за драки старшеклассниц в Излучинске (Нижневартовский район). Об этом URA.RU сообщили в окружном УМВД.

«Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства.

Тем временем, по версии инсайдера агентства в силовых структурах, пострадали обе школьницы. О том, кто первым начал драку, пока не известно. Она произошла в одном из подъездов жилого дома. Старшеклассницы нанесли друг другу ссадины и синяки. А в полицию заявления написали родители обеих девочек.

«После того, как у них будут закрыты больничные должны быть назначены необходимые экспертизы. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении обеих девочек к ответственности по побоям. Будет ли это административная или уголовная, покажет проверка», — добавляет источник. Силовики также проверят действия родителей. 

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Полиция проводит проверку из-за драки старшеклассниц в Излучинске (Нижневартовский район). Об этом URA.RU сообщили в окружном УМВД. «Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки действиям всех участников инцидента будет дана правовая оценка», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Тем временем, по версии инсайдера агентства в силовых структурах, пострадали обе школьницы. О том, кто первым начал драку, пока не известно. Она произошла в одном из подъездов жилого дома. Старшеклассницы нанесли друг другу ссадины и синяки. А в полицию заявления написали родители обеих девочек. «После того, как у них будут закрыты больничные должны быть назначены необходимые экспертизы. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении обеих девочек к ответственности по побоям. Будет ли это административная или уголовная, покажет проверка», — добавляет источник. Силовики также проверят действия родителей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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