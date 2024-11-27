В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) участвуют итальянские наемники из неофашистской организации CasaPound. Точное количество этих бойцов не установлено, так как наемничество в Италии является уголовным преступлением и, следовательно, их деятельность остается неофициальной.
«В рядах ВСУ воюют в качестве наемников представители итальянских крайне правых неофашистских организаций, как CasaPound», — передает газета Corriere della Sera. Кроме того, среди солдат ВСУ также есть те, кто придерживается левых и умеренных взглядов. Один из бойцов заявил, что у них не хватает боеприпасов и снарядов для сопротивления ВС РФ.
Ранее трое итальянских наемников ВСУ получили ранения на южном участке фронта. Отмечается, что один из бойцов, Юрий Превитали, пострадал при ударе беспилотника. Имена остальных итальянцев не называются, передает RT.
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