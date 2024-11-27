Губернатор Моор выступит с главной речью года

Губернатор озвучит свое послание 28 ноября
Губернатор Тюменской области выступит с посланием к областной думе 28 ноября в 11:00. Об этом Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.
«Вношу последние правки в текст послания. Завтра расскажу депутатам Тюменской областной думы о положении дел в регионе и наших перспективах», — написал глава региона.
Трансляцию речи губернатора можно будет увидеть на его страницах в социальных сетях. Начало — 28 ноября в 11:00.
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