Губернатор Моор выступит с главной речью года

Губернатор Тюменской области выступит с посланием к облдуме 28 ноября
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Губернатор озвучит свое послание 28 ноября
Губернатор озвучит свое послание 28 ноября Фото:

Губернатор Тюменской области выступит с посланием к областной думе 28 ноября в 11:00. Об этом Александр Моор сообщил в своем telegram-канале.

«Вношу последние правки в текст послания. Завтра расскажу депутатам Тюменской областной думы о положении дел в регионе и наших перспективах», — написал глава региона.

Трансляцию речи губернатора можно будет увидеть на его страницах в социальных сетях. Начало — 28 ноября в 11:00.

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Губернатор Тюменской области выступит с посланием к областной думе 28 ноября в 11:00. Об этом Александр Моор сообщил в своем telegram-канале. «Вношу последние правки в текст послания. Завтра расскажу депутатам Тюменской областной думы о положении дел в регионе и наших перспективах», — написал глава региона. Трансляцию речи губернатора можно будет увидеть на его страницах в социальных сетях. Начало — 28 ноября в 11:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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