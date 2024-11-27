«Хочу доставать свой флаг»: рокер из Екатеринбурга ответил Дудю*, как реагируют на триколор в США

Солист Slaughter to Prevail не стесняется доставать флаг России на концертах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Slaughter to Prevail является самой известной русской группой в мире на данный момент Фото:

Лидер группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай (родом из Свердловской области) не стесняется демонстрировать свою любовь к триколору за пределами России. Музыкант рассказал блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом), что европейские фанаты сами приносят российский флаг на концерты.

«Отлично [фанаты реагируют на российский флаг]. Они сами его приносят на концерт, причем нерусскоговорящие, местные жители, допустим, из Германии. В Канаде русские флаги приносят в дань уважения. У меня не было задачи использовать русскую культуру как диковинку. Мы это делали, потому что нам так нравилось. Я писал тексты на английском и на русском не потому, что хотел обратить внимание на русский язык. Нет, я просто хочу писать на русском, потому что я хочу доставать свой флаг, представлять свою страну на концерте, использовать наш фольклор», — поделился в интервью Александр.

Он подчеркнул, что есть разница, когда человек идет с флагом России по улице в Германии, а когда намеренно несет его на шоу русской группы. «Ты идешь на наш концерт, ты знаешь, откуда мы, какую музыку мы играем, какая наша страна и какой у него флаг», — заявил Шиколай.

Также молодой человек признавался, что их концерты срывали из-за его татуировки, рассказал, как учился в кадетском училище, работал на металлургическом заводе и собрал группу Slaughter to Prevail. Выпуск появился 27 октября.

*Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лидер группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай (родом из Свердловской области) не стесняется демонстрировать свою любовь к триколору за пределами России. Музыкант рассказал блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом), что европейские фанаты сами приносят российский флаг на концерты. «Отлично [фанаты реагируют на российский флаг]. Они сами его приносят на концерт, причем нерусскоговорящие, местные жители, допустим, из Германии. В Канаде русские флаги приносят в дань уважения. У меня не было задачи использовать русскую культуру как диковинку. Мы это делали, потому что нам так нравилось. Я писал тексты на английском и на русском не потому, что хотел обратить внимание на русский язык. Нет, я просто хочу писать на русском, потому что я хочу доставать свой флаг, представлять свою страну на концерте, использовать наш фольклор», — поделился в интервью Александр. Он подчеркнул, что есть разница, когда человек идет с флагом России по улице в Германии, а когда намеренно несет его на шоу русской группы. «Ты идешь на наш концерт, ты знаешь, откуда мы, какую музыку мы играем, какая наша страна и какой у него флаг», — заявил Шиколай. Также молодой человек признавался, что их концерты срывали из-за его татуировки, рассказал, как учился в кадетском училище, работал на металлургическом заводе и собрал группу Slaughter to Prevail. Выпуск появился 27 октября. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...