«Хочу доставать свой флаг»: рокер из Екатеринбурга ответил Дудю*, как реагируют на триколор в США

Солист Slaughter to Prevail не стесняется доставать флаг России на концертах

27 ноября 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Slaughter to Prevail является самой известной русской группой в мире на данный момент Фото: Torben Christensen/EPA/TASS Лидер группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай (родом из Свердловской области) не стесняется демонстрировать свою любовь к триколору за пределами России. Музыкант рассказал блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом), что европейские фанаты сами приносят российский флаг на концерты. «Отлично [фанаты реагируют на российский флаг]. Они сами его приносят на концерт, причем нерусскоговорящие, местные жители, допустим, из Германии. В Канаде русские флаги приносят в дань уважения. У меня не было задачи использовать русскую культуру как диковинку. Мы это делали, потому что нам так нравилось. Я писал тексты на английском и на русском не потому, что хотел обратить внимание на русский язык. Нет, я просто хочу писать на русском, потому что я хочу доставать свой флаг, представлять свою страну на концерте, использовать наш фольклор», — поделился в интервью Александр. Он подчеркнул, что есть разница, когда человек идет с флагом России по улице в Германии, а когда намеренно несет его на шоу русской группы. «Ты идешь на наш концерт, ты знаешь, откуда мы, какую музыку мы играем, какая наша страна и какой у него флаг», — заявил Шиколай. Также молодой человек признавался, что их концерты срывали из-за его татуировки, рассказал, как учился в кадетском училище, работал на металлургическом заводе и собрал группу Slaughter to Prevail. Выпуск появился 27 октября. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай (родом из Свердловской области) не стесняется демонстрировать свою любовь к триколору за пределами России. Музыкант рассказал блогеру Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом), что европейские фанаты сами приносят российский флаг на концерты. «Отлично [фанаты реагируют на российский флаг]. Они сами его приносят на концерт, причем нерусскоговорящие, местные жители, допустим, из Германии. В Канаде русские флаги приносят в дань уважения. У меня не было задачи использовать русскую культуру как диковинку. Мы это делали, потому что нам так нравилось. Я писал тексты на английском и на русском не потому, что хотел обратить внимание на русский язык. Нет, я просто хочу писать на русском, потому что я хочу доставать свой флаг, представлять свою страну на концерте, использовать наш фольклор», — поделился в интервью Александр. Он подчеркнул, что есть разница, когда человек идет с флагом России по улице в Германии, а когда намеренно несет его на шоу русской группы. «Ты идешь на наш концерт, ты знаешь, откуда мы, какую музыку мы играем, какая наша страна и какой у него флаг», — заявил Шиколай. Также молодой человек признавался, что их концерты срывали из-за его татуировки, рассказал, как учился в кадетском училище, работал на металлургическом заводе и собрал группу Slaughter to Prevail. Выпуск появился 27 октября. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов