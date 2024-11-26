Махонин одобрил расширение двух крупнейших заводов Пермского края

Махонин одобрил расширение производства заводов «Авира» и «Упакс-Юнити»

27 ноября 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Дмитрия Махонина провели по заводам Пермского края Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 27 ноября в ходе рабочего визита на заводы «Авира» (выпуск развлекательного оборудования) и «Упакс-Юнити» (выпуск одноразовой посуды и упаковки) одобрил расширение их производства. Предприятия получили статус «приоритетного инвестиционного проекта», рассказали в пресс-службе правительства. «Компания „Авира“ — это представитель среднего бизнеса. Нам важно поддерживать такие предприятия, ведь они занимают важную нишу — все, что связано с детством. В рамках присвоения статуса „приоритетного инвестиционного проекта“», — сказал Махонин. Он отметил необходимость внедрения продукции в школы, детские сады и жилые комплексы. По словам директора по развитию компании Елены Анищенко, расширить и оптимизировать производство, выпустить новую продукцию, а также достроить склады планируют в 2026 году. Сейчас, при поддержке региональных властей, компания уже приобрела производственную площадку в Закамске и закупила выдувную машину и УФ-гибридный принтер. В рамках реализации проекта также созданы новые рабочие места, количество которых будет постепенно увеличиваться. В этот же день Махонин оценил работу предприятия «Упакс-Юнити». Глава региона осмотрел новый цех предприятия и производственную линию, охватывающую полный цикл: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий. Отмечается, что компания поставляет товары по всей стране, сотрудничает с предприятиями Беларуси и Казахстана, обеспечивая экологичность производства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 27 ноября в ходе рабочего визита на заводы «Авира» (выпуск развлекательного оборудования) и «Упакс-Юнити» (выпуск одноразовой посуды и упаковки) одобрил расширение их производства. Предприятия получили статус «приоритетного инвестиционного проекта», рассказали в пресс-службе правительства. «Компания „Авира“ — это представитель среднего бизнеса. Нам важно поддерживать такие предприятия, ведь они занимают важную нишу — все, что связано с детством. В рамках присвоения статуса „приоритетного инвестиционного проекта“», — сказал Махонин. Он отметил необходимость внедрения продукции в школы, детские сады и жилые комплексы. По словам директора по развитию компании Елены Анищенко, расширить и оптимизировать производство, выпустить новую продукцию, а также достроить склады планируют в 2026 году. Сейчас, при поддержке региональных властей, компания уже приобрела производственную площадку в Закамске и закупила выдувную машину и УФ-гибридный принтер. В рамках реализации проекта также созданы новые рабочие места, количество которых будет постепенно увеличиваться. В этот же день Махонин оценил работу предприятия «Упакс-Юнити». Глава региона осмотрел новый цех предприятия и производственную линию, охватывающую полный цикл: от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий. Отмечается, что компания поставляет товары по всей стране, сотрудничает с предприятиями Беларуси и Казахстана, обеспечивая экологичность производства.