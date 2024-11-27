Игроки ХК «Трактор» и ХК «Металлург» примут участие в матче звезд КХЛ. Фото

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ХК "Трактор" - ХК "Сибирь". Челябинск., болельщики, хк трактор
Болельщики увидят Максима Шабанова, Зака Фукале и Егора Яковлева на матче звезд КХЛ Фото:

Два игрока челябинского ХК «Трактор» Максим Шабанов и Зак Фукале примут участие в матче звезд КХЛ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клуба.

«Максим Шабанов и Зак Фукале на матче звезд КХЛ. Болельщики сделали свой выбор. Благодарим всех, кто голосовал за наших ребят», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор».

Также одними из первых участников матча звезд КХЛ стал защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов. Для обоих это третий раз, когда они будет участвовать в мероприятии.

Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене» 8 и 9 февраля 2025 года. В нем, помимо челябинцев и магнитогорца, примут участие:

Вратари:

  • Максим Дорожко (Витязь)
  • Даниил Исаев (Локомотив)
  • Денис Костин (Сибирь)

Защитники:

  • Богдан Конюшков (Торпедо)
  • Игорь Ожиганов (Динамо Москва)

Нападающие:

  • Сэм Энэс (Динамо Минск)
  • Николай Голдобин (Спартак)
  • Вадим Шипачев (Динамо Минск)
  • Никита Гусев (Динамо Москва)
  • Стефан Да Коста (Автомобилист)
  • Рид Буше (Авангард)
  • Джошуа Ливо (Салават Юлаев)
Максим Шабанов и Зак Фукале примут участие в матче звезд КХЛ
Максим Шабанов и Зак Фукале примут участие в матче звезд КХЛ
Фото:

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Два игрока челябинского ХК «Трактор» Максим Шабанов и Зак Фукале примут участие в матче звезд КХЛ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клуба. «Максим Шабанов и Зак Фукале на матче звезд КХЛ. Болельщики сделали свой выбор. Благодарим всех, кто голосовал за наших ребят», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». Также одними из первых участников матча звезд КХЛ стал защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов. Для обоих это третий раз, когда они будет участвовать в мероприятии. Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене» 8 и 9 февраля 2025 года. В нем, помимо челябинцев и магнитогорца, примут участие: Вратари: Защитники: Нападающие:
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