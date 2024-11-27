Два игрока челябинского ХК «Трактор» Максим Шабанов и Зак Фукале примут участие в матче звезд КХЛ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клуба.
«Максим Шабанов и Зак Фукале на матче звезд КХЛ. Болельщики сделали свой выбор. Благодарим всех, кто голосовал за наших ребят», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор».
Также одними из первых участников матча звезд КХЛ стал защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов. Для обоих это третий раз, когда они будет участвовать в мероприятии.
Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене» 8 и 9 февраля 2025 года. В нем, помимо челябинцев и магнитогорца, примут участие:
Вратари:
- Максим Дорожко (Витязь)
- Даниил Исаев (Локомотив)
- Денис Костин (Сибирь)
Защитники:
- Богдан Конюшков (Торпедо)
- Игорь Ожиганов (Динамо Москва)
Нападающие:
- Сэм Энэс (Динамо Минск)
- Николай Голдобин (Спартак)
- Вадим Шипачев (Динамо Минск)
- Никита Гусев (Динамо Москва)
- Стефан Да Коста (Автомобилист)
- Рид Буше (Авангард)
- Джошуа Ливо (Салават Юлаев)
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