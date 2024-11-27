Игроки ХК «Трактор» и ХК «Металлург» примут участие в матче звезд КХЛ. Фото

27 ноября 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Болельщики увидят Максима Шабанова, Зака Фукале и Егора Яковлева на матче звезд КХЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Два игрока челябинского ХК «Трактор» Максим Шабанов и Зак Фукале примут участие в матче звезд КХЛ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клуба. «Максим Шабанов и Зак Фукале на матче звезд КХЛ. Болельщики сделали свой выбор. Благодарим всех, кто голосовал за наших ребят», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». Также одними из первых участников матча звезд КХЛ стал защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов. Для обоих это третий раз, когда они будет участвовать в мероприятии. Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене» 8 и 9 февраля 2025 года. В нем, помимо челябинцев и магнитогорца, примут участие: Вратари: Максим Дорожко (Витязь)

Даниил Исаев (Локомотив)

Денис Костин (Сибирь) Защитники: Богдан Конюшков (Торпедо)

Игорь Ожиганов (Динамо Москва) Нападающие: Сэм Энэс (Динамо Минск)

Николай Голдобин (Спартак)

Вадим Шипачев (Динамо Минск)

Никита Гусев (Динамо Москва)

Стефан Да Коста (Автомобилист)

Рид Буше (Авангард)

Джошуа Ливо (Салават Юлаев) Максим Шабанов и Зак Фукале примут участие в матче звезд КХЛ Пресс-служба ХК «Трактор» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два игрока челябинского ХК «Трактор» Максим Шабанов и Зак Фукале примут участие в матче звезд КХЛ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клуба. «Максим Шабанов и Зак Фукале на матче звезд КХЛ. Болельщики сделали свой выбор. Благодарим всех, кто голосовал за наших ребят», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». Также одними из первых участников матча звезд КХЛ стал защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и воспитанник челябинского хоккея Евгений Кузнецов. Для обоих это третий раз, когда они будет участвовать в мероприятии. Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене» 8 и 9 февраля 2025 года. В нем, помимо челябинцев и магнитогорца, примут участие: Вратари: Защитники: Нападающие: